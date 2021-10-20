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Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
20 октября, 14:09
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Известный российский интервьюер, журналист и блогер Юрий Дудь выплатит крупный штраф из-за того, что интересовался у своих гостей о наркотиках во время интервью
Юрий Дудь. Фото: скриншот
Юрий Дудь. Фото: скриншот

В среду, 20 октября Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиковв двух видео на его YouTube-канале, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет об интервью украинского блогера Ивангая и скандального российского рэп-исполнителя Моргенштерна.

Проверка роликов Дудя совершалась по просьбе Лига безопасного интернета. По словам представителей организации, в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.

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Ивангай и Юрий Дудь. Фото: скриншот "Сегодня"
Ивангай и Юрий Дудь. Фото: скриншот "Сегодня"

Сообщается, что на заседание Юрий Дудь не явился, его интересы в суде представлял защитник.

Отметим, что в конце июля этого года Юрий Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению журналиста, в его видеоинтервью не было признаков пропаганды запрещенных веществ, поскольку он наоборот призывал воздержаться от их употребления.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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