Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью

Известный российский интервьюер, журналист и блогер Юрий Дудь выплатит крупный штраф из-за того, что интересовался у своих гостей о наркотиках во время интервью

Юрий Дудь. Фото: скриншот

В среду, 20 октября Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиковв двух видео на его YouTube-канале, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет об интервью украинского блогера Ивангая и скандального российского рэп-исполнителя Моргенштерна.

Проверка роликов Дудя совершалась по просьбе Лига безопасного интернета. По словам представителей организации, в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.

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Ивангай и Юрий Дудь. Фото: скриншот "Сегодня"

Сообщается, что на заседание Юрий Дудь не явился, его интересы в суде представлял защитник.

Отметим, что в конце июля этого года Юрий Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению журналиста, в его видеоинтервью не было признаков пропаганды запрещенных веществ, поскольку он наоборот призывал воздержаться от их употребления.

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