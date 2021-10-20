Юрія Дудя оштрафували на 100 тисяч рублів за пропаганду наркотиків в інтерв'ю

Відомий російський інтерв'юер, журналіст і блогер Юрій Дудь виплатить великий штраф через те, що цікавився у своїх гостей про наркотики під час інтерв'ю

Юрій Дудь. Фото: скріншот

У середу, 20 жовтня Зюзінський районний суд Москви оштрафував Юрія Дудя на 100 тисяч рублів у справі про пропаганду наркотиків в двох відео на його YouTube-каналі, gовідомляє Telegram-канал Mash. Йдеться про інтерв'ю українського блогера Івангая і скандального російського реп-виконавця Моргенштерна.

Перевірка роликів Дудя відбувалася на прохання Лігb безпечного інтернету. За словами представників організації, в ході розслідування справи на поліцейських чинився тиск.

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Повідомляється, що на засідання Юрій Дудь не з'явився, його інтереси в суді представляв захисник.

Зазначимо, що в кінці липня цього року Юрій Дудь попросив закрити справу про пропаганду наркотиків в зв'язку з відсутністю складу правопорушення. На думку журналіста, в його відеоінтерв'ю не було ознак пропаганди заборонених речовин, оскільки він навпаки закликав утриматися від їх вживання.

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