Юрія Дудя оштрафували на 100 тисяч рублів за пропаганду наркотиків в інтерв'ю

У середу, 20 жовтня Зюзінський районний суд Москви оштрафував Юрія Дудя на 100 тисяч рублів у справі про пропаганду наркотиків в двох відео на його YouTube-каналі, gовідомляє Telegram-канал Mash. Йдеться про інтерв'ю українського блогера Івангая і скандального російського реп-виконавця Моргенштерна.
Перевірка роликів Дудя відбувалася на прохання Лігb безпечного інтернету. За словами представників організації, в ході розслідування справи на поліцейських чинився тиск.
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Повідомляється, що на засідання Юрій Дудь не з'явився, його інтереси в суді представляв захисник.
Зазначимо, що в кінці липня цього року Юрій Дудь попросив закрити справу про пропаганду наркотиків в зв'язку з відсутністю складу правопорушення. На думку журналіста, в його відеоінтерв'ю не було ознак пропаганди заборонених речовин, оскільки він навпаки закликав утриматися від їх вживання.
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- Раніше в Мережі активно коментували вирізану частину інтерв'ю Івангая і Дудя – ми пояснювали, чому спалахнув скандал. В інтерв'ю Дудь і Івангай говорили про події 2013-2014 років. І багато виразів блогера викликали обурення у слухачів.
- Мінкульт вимагає від Youtube заблокувати канал Дудя? Ми перевірили чутки.