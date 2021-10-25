За що ми любимо Гантера: ТОП найсмішніших моментів Друзів з барменом із Central Perk (відео)

Сьогодні стало відомо про смерть актора Джеймса Майкла Тайлера. Він помер у віці 59 років від раку. Найпопулярнішим персонажем Тайлера був вічно закоханий у Рейчел блондин із серіалу "Друзі"

Найсмішніші моменти і Гантером з серіалу "Друзі" / Фото: YouTube

Гантер хоча і не був центральним персонажем "Друзів", але його дуже полюбили фанати серіалу за гострі і часом дуже життєві фрази.

У травні Джеймс Майкл Тайлер з'явився в спецвипуску "Друзі: Возз'єднання" через Zoom. Він сказав, що зйомки в серіалі – це найбільш пам'ятні 10 років в його житті.

Реклама

Я не міг уявити собі кращого досвіду. Всі були фантастичними і з ними було просто приємно працювати. Це було дуже, дуже особливе відчуття, – зазначив актор.

Джеймс Майкл Тайлер / Фото: YouTube

Ми зібрали кращі моменти з Гантером в серіалі, які вичерпно демонструють характер цього персонажу.

"Я впустив чашку"

У епізоді Гантер дізнається, що Рейчел знову розлучилася з Россом і думає про те, щоб запросити її на побачення. У цей момент в кафе з'являється колега Грін і зізнається їй в почуттях. Гантер направляється в підсобку, звідки відразу ж доносяться звуки розбитого посуду. Повернувшись до зали кафе блондин заявляє: "Я просто впустив чашку".

Реклама

Кава для Чендлера

У ще одній сцені Гантер приносить Чендлеру каву зі словами "Це від жінки за баром", та потім швидко повертається і забирає чашку, сказавши "Вибач, вона вирішила, що ти хтось інший" .

Реклама

Гантер говорить датською

Досить рідко в серіалі Гантер взаємодіє з Россом (звичайно, через Рейчел). В одній зі сцен, коли Геллар вчить датську мову, Гантер приносить йому каву і демонструє своє знання іноземної мови, а в кінці називає Росса віслюком.

Сцена з котом

Рейчел вирішила купити сфінкса, але кішка постійно дряпалася, шипіла і зовсім не була дружньою. Грін вирішила продати тварину. В одній зі сцен Гантер погоджується взяти кішку собі, в надії, що Рейчел прийде до нього додому, щоб провідати свогю тваринку. І в якийсь момент він запитує у Росса: "Це якась змія, чи що?".

Глузування з Джоуї

Джоуї знайомиться з дівчиною в Central Perk. У них зав'язується розмова і на кожну фразу Джоуї, наприклад, про те, що він "рідко знайомиться з дівчатами в кафе", Гантер реагує дуже виразним смішком. Джоуї заявляє бармену: "Серйозно, Гантер, тобі варто поговорити з ким-небудь про твою застуду... ти можеш померти".

"Дякую, що не одружився з Рейчел"

В одному з епізодів "Друзів" Чендлер знову починає курити. Глядачі дізнаються, що з цією звичкою колись боровся і Гантер. В гостях у Чендлера і Джоуї відбувається момент, коли Гантер ображається на першого і йде, кажучи фразу Россу, що стоїть біля дверей: "Дякую, що не одружився з Рейчел".

Джеймс Майкл Тайлер помер у віці 59 років. В 2018 році у нього діагностували рак простати. Актор пройшов курс хіміотерапії, але під час пандемії коронавірусу, йому стало гірше.

Тайлер помер у себе вдома в Лос-Анджелесі. У нього залишилася дружина Дженніфер Карно.

Ще новини на тему: