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Развод Мюррея, пересъемки по 25 раз и укусы животного: закулисье культового фильма "День сурка"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 16:03
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2 февраля в США и Канаде традиционно отмечают День сурка. К этой дате делимся с вами интересными фактами о культовом фильме "День сурка", который видели все
К празднику День сурка рассказываем об одноименном фильме
К празднику День сурка рассказываем об одноименном фильме / Фото: открытые источники

Любимый фильм миллионов – День сурка – впервые появился на экранах 12 февраля 1993 года. Уже с первого показа он собрал внушительную кассу, а близость к дате 14 февраля и вовсе сыграла ему на руку. В итоге "День сурка" был включен во всевозможные крутые рейтинги: к примеру, в ТОП-50 лучших комедий всех времен, ТОП-10 фильмов в жанре фэнтези, внесен в Национальный реестр фильмов США как произведение искусства, имеющее культурное, историческое и эстетическое значение.

Коротко о сюжете "День сурка". Главный герой фильма – Фил Коннорс, он работает телевизионным комментатором. Каждый год он приезжает в местечко Панксатони на празднование Дня сурка, чтобы осветить событие на ТВ. Но последняя поездка оказалась необычной: он попадает в петлю времени и, как в фильме ужасов, ему приходится заново переживать один и тот же день.

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кадр из фильма "День сурка" / скриншот

Отметим, что День сурка в США и Канаде отмечается 2 февраля. В этот день люди наблюдают за сурком, который должен выйти из спячки и предвещает, какой будет весна. Ввиду близости даты с удовольствием делимся с вами интересными фактами об одноименном фильме. Обещаем, будет интересно!

Фильм "День сурка": интересные факты

Идея фильма Гарольда Рамиса была вдохновлена работой Фридриха Ницше "Веселая наука", где описывается человек, проживающий один и тот же день снова и снова.

Главную роль сыграл Билл Мюррей, но известно, что режиссер Гарольд Рамис сначала рассматривал на эту роль Тома Хэнкса. Но затем передумал. В топ-листе также были: Джон Траволта, Чеви Чейз и Стив Мартин. Главную женскую роль сыграла Энди Макдауэлл, но рассматривали также кандидатуру певицы и актрисы Тори Амос.

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Сурок два раза за время съемок укусил за палец Билла Мюррея, из-за чего ему даже сделали уколы от бешенства, на всякий случай.

Отношения с сурком у Мюррея не задались / скриншот

Фильм снимался не в Панксатони, штат Пенсильвания, а в Вудстоке, штат Иллинойс. И когда лента вышла на экраны, городок Панксатони стал главной туристической достопримечательностью, куда на День сурка приезжают тысячи людей.

Чтобы сцены выглядели одинаково, было снято много разных дублей в разных погодных условиях. В итоге режиссер выбрал мрачный вид города для фильма.

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На стене, где герой Мюррея каждый день вступает в лужу, даже есть небольшая мемориальная доска с надписью "Билл Мюррей наступил сюда".

В городе появилась надпись рядом с лужей / скриншот

В первой версии сценария герой Мюррея должен был провести во временной петле 10 000 лет. Но потом создатели доработали идею, уменьшив период до 10 лет. Зрители же увидели 38 повторений Дня сурка.

Изначально были прописаны и эпизоды, где главный герой мог безнаказанно совершать злодеяния, но в итоге эту линию не стали вписывать в окончательный сценарий.

Известно, что в то время Билл Мюррей страдал из-за личной драмы - в реальной жизни он переживал развод. И это событие также повлияло на его дружбу с режиссером. Известно, что актер, пытаясь забыться в работе, слишком часто звонил Гарольду Рамису. И тот был вынужден поручить общение с актером своему помощнику. В итоге старые друзья испортили отношения и после съемок не общались много лет.

Исполнителю главной роли предложили выплевывать еду в ведро, когда проходили съемки сцены в закусочной. Но он отклонил предложение и в итоге так переел, что даже заболел.

Билл Мюррей и Энди Макдауэлл / Источник фото: kino-teatr.ru

Именно Биллу Мюррею принадлежит идея, где Рита спит, а Фил читает ей книгу. Это случай из его жизни. Жена Билла в брачную ночь уснула, так как выпила слишком много шампанского, а Мюррей читал ей вслух, пока тоже не уснул.

Финальную сцену переснимали 25 раз, так как режиссер не мог найти нужный образ и интонацию. Это момент, где герои Билла Мюррея и Энди Макдауэлл просыпаются утром в одной постели. В итоге в фильм вошла сцена, где герои остаются в постели наутро одетыми.

После выхода фильма "День сурка" сразу несколько людей заявили, что у них была украдена история.

Песня, под которую Фил просыпается каждое утро, называется I Got You Babe. Это музыкальный хит 1965 года, который исполняет поп-рок-дуэт Sonny & Cher.

Мы уверены, порция ностальгии заставит сегодня многих пересмотреть в очередной раз культовый фильм "День сурка".

Также читайте интересные факты о сериале "Беверли Хиллз, 90210".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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