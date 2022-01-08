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Затр**али эти независимые: экс-продюсер Меладзе призвал расправиться с Украиной и Казахстаном

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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8 января, 18:44
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Российский продюсер Евгений Фридлянд считает, что Россия могла быстро "разобраться с майданом и нациками", и что сейчас необходимы жесткие меры в отношении Казахстана
Экс-продюсер Меладзе возмутил Сеть резким заявлением о Казахстане и Украине
Экс-продюсер Меладзе возмутил Сеть резким заявлением о Казахстане и Украине / Фото: instagram.com/meladzevalerian, Facebook-страница Евгения Фридлянда

Пока в Казахстане продолжаются столкновения протестующих и силовиков, в соцсетях диванные политологи пишут посты, в которых высказывают весьма резкие взгляды на ситуацию.

Так, российский продюсер Евгений Фридлянд, который работал с Валерием Меладзе, написал в Facebook, что Казахстан "нужно жестко зачистить".

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По его мнению, Путин в 2014-м упустил шанс "поджать" под себя Украину, расправиться с "нациками" и "борцами с русским языком" и теперь подобное нельзя допустить в ситуации с Казахстаном.

В 2014 Путин променжевался с Украиной – теперь последнее десятилетие имеем все это дерьмо под боком. А ведь можно было тогда с майданом и нациками разобраться за два-три дня. И уже были бы наши базы в Одессе и Мариуполе, и флотилия на Днепре. И были бы у нас с Украиной и лучшие самолёты, и вертолёты, и космические корабли, и сидели бы все эти поляко-литовцы тихонечко на попе ровно и не пыхтели. Поэтому теперь, как только в Казахстане протестующие начали громить магазины, банки и взяли в руки оружие – нужно зайти туда и жёстко зачистить. Всех нациков и борцов с русским языком. И главное, уже не выходить оттуда никогда. За***хали уже эти независимые, жившие столетиями за счет России, – написал Фидлянд.

Скриншот: Facebook Евгения Фридлянда

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Реакция Сети

В комментариях к посту Фридлянда некоторые пользователи разделили его точку зрения, а многих возмутили слова продюсера.

  • "Иногда лучше жевать, Евгений. Желательно молча и не чавкая, а то в противном случае получается ксенофобский бред. Зат***али уже эти недоимперцы х**овы, выходцы из недоимперии, которая столетиями жила з наш счет".

Скриншот: Facebook Евгения Фридлянда

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  • "Без Украины ни самолеты, ни вертолеты, ни космические корабли не получаются, только паровозы... Женя, сиди у себя в мухосранске и там порядок наводи"

Скриншот: Facebook Евгения Фридлянда

  • "И чего ж вы тогда в это "дерьмо" гастроли запланировали? Захотелось в "дерьме" денежку заработать?... Хотя, думаю, что не будет теперь у вас гастролей по Украине"

Скриншот: Facebook Евгения Фридлянда

Кто такой Евгений Фридлянд

Уроженец Кемерово Фридлянд в 2013 году стал гражданином Израиля. В разные годы он был продюсером российских исполнителей: Валерия Меладзе, Бориса Моисеева, Алексея Чумакова, Александра Панайотова, групп "Браво", "Премьер-министр", "Ассорти".

В 2003—2006 годах Фридлянд продюсировал телевизионный проект телеканала "Россия" "Народный артист".

Напомним, что прошлым летом Валерий Меладзе выступил на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Как это было, мы рассказывали здесь.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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