Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Green Grey обиделись

Дизель шоу ответили

Джеджула бил жену

У кого купальник лучше

Суд за "лабутены"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Земфира неожиданно выпустила мини-альбом. Он намного позитивнее Бордерлайна

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июля, 14:18
Копировать ссылку
Ранее все обсуждали первый за восемь лет альбом "Бордерлайн". Фанаты легендарной певицы оценили альбом, но сочли песни довольно депрессивными. Новые треки артистки оказали более позитивными
Земфира выпустила мини-альбом под названием "Ах"
Земфира выпустила мини-альбом под названием "Ах" / Фото: instagram.com/zemfiralive

По словам многих поклонников Земфиры, а также музыкальных критиков, "Бордерлайн" действительно получился довольно мрачным. Впрочем, такое настроение в песнях артистки – скорее нечто привычное, нежели новое. А вот ее мини-альбом "Ах" имеет совершенно другой характер и настрой.

Всего в альбом вошло четыре композиции:

  • Заглавная "Ах" – трек в жанре диско-фанк;
  • Песня "Почта" – начинается цитатой из песни "Кино" – "Лето". Фанатам раннего творечтва Земфиры очень понравится!
  • "Мелодрама" – под эту летнюю и мелодичную композицию вы точно проведете не один августовский вечер.
  • Замыкает четверку красивая баллада "Гудбай".

Все песни можно послушать на музыкальных стриминговых платформах, включая Spotify и ITunes.

Скандал вокруг "Бордерлайн"

Несмотря на то, что многие были в восторге от самого факта выхода первого за восемь лет альбома, он успел навести шуму в СМИ и соцсетях. Дизайнера, который создавал обложку для альбома, обвинили в плагиате.

В тренде

Музыкант Лео Луганский, который переехал из России в США, обнаружил сходство между обложкой своей песни и обложкой альбома знаменитой певицы.

Обложка песни музыканта Лео Луганского и обложка альбома Земфиры
Обложка песни музыканта Лео Луганского и обложка альбома Земфиры / Фото: twitter.com/LeoLuganskiy

При этом автором идеи обложки значится друг Земфиры, грузинский дизайнер и креативный директор Balenciaga Дэмна Гвасалия. Дизайнером обложки выступил Даниил Лебедев. До сих пор никто не отреагировал на обвинения в краже идеи.

Напомним, Земфира выпустила первый за семь лет клип с Ренатой Литвиновой.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Пэрис Хилтон проснулась утром "беременной"
Быть в курсе
Цитата дня

Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

Юлия Леус супруга Андрея Джеджулы
Узнать больше, почему Юлия молчала
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять