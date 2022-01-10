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Жена Петросяна пожаловалась на травлю в Сети: Выросло поколение, ни разу не получившее в морду за свои слова

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 10:53
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32-летняя супруга 75-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о хейте в свой адрес
Татьяна Брухунова высказалась о хейтерах
Татьяна Брухунова высказалась о хейтерах / Фото: instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова, которая недавно поделился редком фото с сыном Ваганом, старается игнорировать негативные комментарии, лишь изредка она может высказаться, что ее не волнует мнение чужих людей. Отвечая на вопросы в Instagram, Брухуновой не удалось избежать вопроса о хейтеров.

Жена юморита решила высказаться на эту тему.

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Мы живем в такое время: выросло целое поколение, ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать. А почему? Да потому что в ответ ничего не будет. Хейтеров считаю глубоко больными людьми, так как человек со здоровой психикой не может издеваться и оскорблять другого, чаще всего незнакомого, – написала Брухунова

Instagram

После того как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, посыпались возмущенные комментарии общественности. Жена юмориста впервые рассказала, что чувствовала, когда столкнулась с хейтерами.

Я прошла публичную травлю длиной в три года. Сказать, что это ад, ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее.

Напомним, ранее Татьяна Брухунова возмутилась, что ее сравнивают с дочерью Михаила Боярского.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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