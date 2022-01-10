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Дружина Петросяна поскаржилася на цькування в Мережі: Виросло покоління, яке жодного разу не отримало в морду за свої слова

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 10:53
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32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова розповіла про хейт в свою адресу
Тетяна Брухунова висловилася про хейтерів
Тетяна Брухунова висловилася про хейтерів / Фото: instagram.com/bruhunova

Тетяна Брухунова, яка нещодавно поділився рідко фото із сином Ваганом , намагається ігнорувати негативні коментарі, лише зрідка вона може висловитися, що її не турбує думка чужих людей. Відповідаючи на запитання в Instagram, Брухуновій не вдалося уникнути питання про хейтерів.

Дружина гумориту вирішила висловитись на цю тему.

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Ми живемо в такий час: виросло ціле покоління, яке жодного разу не отримало в морду за свої слова. І дуже шкода. Люди розучилися думати, перш ніж написати. А чому? Та тому, що у відповідь нічого не буде. Хейтерів вважаю глибоко хворими людьми, оскільки що людина зі здоровою психікою не може знущатися та ображати іншого, найчастіше незнайомого, – написала Брухунова.

Instagram

Після того як стало відомо, що Петросян та Брухунова – пара, посипалися обурені коментарі громадськості. Дружина гумориста вперше розповіла, що відчувала, коли зіштовхнулася із хейтерами.

Я пройшла публічне цькування завдовжки три роки. Сказати, що це пекло нічого не сказати. Але завдяки цим недалеким мракобісам я стала набагато сильнішою.

Нагадаємо, раніше Тетяна Брухунова обурилася, що її порівнюють із дочкою Михайла Боярського.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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