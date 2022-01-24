Звезда Гарри Поттера высказался о скандале с Джоан Роулинг: "Не стал бы бить ее ножом в спину"

Джейсон Айзекс, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере Люциуса Малфоя, высказался насчет скандала вокруг создательницы волшебной саги Джоан Роулинг

Джейсон Айзекс прокомментировал скандал с Джоан Роулинг / Фото: Getty Images

Некорректные высказывания в адрес трансгендерных людей омрачили репутацию легендарной писательницы. Джоан Роулинг даже не пригласили поучаствовать в съемках фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс".

Многие персонажи также не появились на площадке и, поговаривают, именно в поддержку Роулинг. Актер Джейсон Айзекс, который все же появился в фильме, решил сказать что думает по поводу громкого скандала.

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В своем интервью для издания TheTelegraph Айзекс заявил, что не хочет втягивать себя в вопросы о трансгендерном сообществе.

Я не хочу быть втянутым в проблемы трансгендеров, говорить о них, потому что это настоящее минное поле. У Джоан на эту тему свои взгляды, у меня свои, – сказал актер.

Однако актер все же решил напомнить поклонникам, что Джоан сделала не мало хороших поступков и создала свою благотворительную организацию.

Вещь, которую люди должны знать о ней – не в качестве контраргумента – то, что она вложила большую часть своего состояния с помощью своей благотворительной организации Lumos, чтобы мир стал лучше для сотен тысяч детей. Это точно хорошо, – заявил Айзекс.

Как рассказал Джейсон Айзекс, многие актеры из фильмов о Гарри Поттере принимали участие в работе организации Роулинг и понимают, какой большой вклад она делает.

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Несмотря на ее высказывания, я бы бить ее ножом в спину. Прежде, чем то-то говорить, я должен обсудить это с ней лично, но пока такой возможности не было, – прокомментировал актер.

Напомним, что скандал вокруг писательницы разгорелся после того, как она опубликовала в своем Twitter-аккаунте высказывания о трансгендерах и ЛГБТ-сообществе. Недовольные представители меньшинств "забросали" Роулинг гневными твиттами и даже грозились убить ее.

Напомним, что ранее Джоан Роулинг также обвинили в том, что гоблины в книгах о мальчике-волшебнике это карикатура на евреев.