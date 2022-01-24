Зірка Гаррі Поттера висловився про скандал із Джоан Роулінг: "Не став би бити її ножем у спину"

Джейсон Айзекс, який зіграв у фільмах про Гаррі Поттера Люціуса Малфоя, висловився щодо скандалу навколо творця чарівної саги Джоан Роулінг

Джейсон Айзекс прокоментував скандал із Джоан Роулінг / Фото: Getty Images

Некоректні висловлювання на адресу трансгендерних людей затьмарили репутацію легендарної письменниці. Джоан Роулінг навіть не запросили взяти участь у зйомках фільму "Гаррі Поттер через 20 років: Повернення в Гоґвортс" .

Багато персонажів також не з'явилися на майданчику і, подейкують, саме на підтримку Роулінг. Актор Джейсон Айзекс, який все ж таки з'явився у фільмі, вирішив сказати, що думає з приводу гучного скандалу.

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У своєму інтерв'ю для видання TheTelegraph Айзекс заявив, що не хоче втягувати себе у питання про трансгендерну спільноту.

Я не хочу бути втягнутим у проблеми трансгендерів, говорити про них, бо це справжнє мінне поле. У Джоан на цю тему свої погляди, маю свої, – сказав актор.

Проте актор все ж таки вирішив нагадати шанувальникам, що Джоан зробила чимало хороших вчинків і створила свою благодійну організацію.

Річ, яку люди повинні знати про неї – не як контраргумент – те, що вона вклала більшу частину свого стану за допомогою своєї благодійної організації Lumos, щоб світ став кращим для сотень тисяч дітей. Це точно добре, – заявив Айзекс.

Як розповів Джейсон Айзекс, багато акторів з фільмів про Гаррі Поттера брали участь у роботі організації Роулінг і розуміють, який великий внесок вона робить.

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Незважаючи на її висловлювання, я б бити її ножем у спину. Перш ніж щось говорити, я повинен обговорити це з нею особисто, але поки що такої можливості не було, – прокоментував актор.

Нагадаємо, що скандал навколо письменниці розгорівся після того, як вона опублікувала у своєму Twitter-акаунті висловлювання про трансгендерів та ЛГБТ-спільноту. Невдоволені представники меншин "закидали" Роулінг гнівними твіттами і навіть погрожували вбити її .

Нагадаємо, що раніше Джоан Роулінг також звинуватили у тому, що гобліни в книгах про хлопчика-чарівника це карикатура на євреїв .