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Звезда Интернов Охлобыстин называет войну "временным конфликтом" и продолжает говорить о "братских народах"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 11:05
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Российский актер Иван Охлобыстин поддерживает российскую агрессию
Иван Охлобыстин высказался о войне в Украине
Иван Охлобыстин высказался о войне в Украине / Фото: Скриншот из YouTube

Иван Охлобыстин еще 2014 года одобрял российскую агрессию. За эти годы риторика звезды сериала "Интерны" не изменилась. В стиле пропагандистов он рассказывает о братских народах.

Охлобыстин уточнил, что не осуждает звезд, которые сейчас массово выезжают из России, но что в Украине война он не верит.

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Да, мир поделился на своих и чужих. К сожалению. Я надеюсь, это временное условие. Но сейчас надо трезво осознавать, что происходящее — не конфликт между Россией и Украиной, с которой мы один народ, – сказал в комментарии одному из росСМИ.

К слову, у себя в Instagram актер с гордостью говорит, что он русский.

Скриншот: Instagram

Ранее Гарик Харламов стал восхищаться своей национальностью , пока Россия бомбит украинские города.

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Элина Пелешенко
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