Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Все о Киме

Ургант покинул РФ

Эмилия с нами

Где Лорак?

Скичко-краш

Бузова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"Горжусь тем, что я русский": Харламов восхищается своим происхождением, пока Россия бомбит украинские города

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 марта, 00:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный шоумен в инстаграм признался, что гордится своей национальностью. И это в момент, когда Россия с войной пришла в каждый украинский дом
Гарик Харламов дал ясно понять, на чьей он стороне
Гарик Харламов дал ясно понять, на чьей он стороне / Фото: открытые источники

16-й день войны в Украине, которую развязала Россия против украинского народа. Больше нет места полутонам и двузначным позициям, которые столько времени транслировали так называемые "голуби мира". Публичные люди занимают позиции: осуждая либо поддерживая действия Путина. Недавно со своей определился шоумен Гарик Харламов.

В день вторжения России в Украину Гарик Харламов не назвал вещи своими именами, а лишь оставил публикацию в духе "за мир во всем мире".

Реклама

А после того, как в Сети его раскритиковали и даже распространили несколько сообщений, где он якобы стыдится быть русским из-за российской агрессии в Украине, он не просто оправдался перед подписчиками, но и открыто сказал, что гордится своим происхождением, тем, что он русский.

Харламов оправдался за фейки / скриншот

И это в момент, когда российские войска бомбят украинские города и убивают мирных жителей.

Реклама

Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. С этим Камеди Баттл тоже не выиграть. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сёстры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно ? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский! И буду гордиться до конца дней, как и любой другой вменяемый человек гордится своей родиной и национальностью. Спасибо за внимание!
P.S. Я не политик и не военный. Всю жизнь я занимаюсь тем, чтобы люди смеялись и получали позитивные эмоции. Для меня большая трагедия, когда дело доходит до применения оружия. Это касается любого вооружённого конфликта. Бытового или глобального. Я очень хочу, чтобы перестали гибнуть люди. И мы бы снова смеялись над бытовыми проблемами и подкалывали друг друга как раньше. Ведь, как сказал великий Юрий Никулин: "Когда люди смеются – они не могут стрелять". #замир

Подобные заявления – то, что никогда не забудут украинцы!

Также мы напоминаем, что в России все же остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Всё будет Украина!

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Солдат Александр Лукьянович во время боя обезвредил около 30 единиц военной техники противника, в том числе и несколько танков. В результате авиационного удара получил смертельное ранение. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лейтенант Евгений Пальченко – командир танкового взвода – проявил невероятную смелость и военную смекалку, прикрывая выход своей бригады из окружения, чем спас жизнь многим побратимам. При этом сумел выбраться из-под огня живым. Стал одним из самых молодых Героев Украины, получив "Золотую Звезду" за личное мужество. Ему всего 23.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять