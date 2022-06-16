Звезда Ривердейла застрелил мать и планировал убить премьер-министра Канады

24-летний актер из сериала "Ривердейл" Райан Грэнтхем застрелил собственную мать в их доме и затем планировал совершить убийство Джастина Трюдо

Актер из "Ривердейла" застрелил мать, чтобы она не узнала о его планах убить Джастина Трюдо / Фото: Getty Images, The Sun

Райан Грэнтхем застрелил свою мать Барбару Уэйт в тот момент, когда она играла на пианино. Актер выстрелил женщине в голову. Как пишет CBS, позже Райан признался, что застрелил мать, чтобы она не стала свидетельницей того, как он планировует убийство премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Отметим, что убийство произошло еще в 2020 году, однако все подробности стали известны прессе лишь сейчас. После смертельного выстрела Райан накрыл тело матери простыней и поставил рядом с ней четки и свечи. Затем он положил в машину три пистолета, боеприпасы и 12 бутылок с зажигательной смесью и направился в коттедж Ридо в Оттаве.

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Райан Грэнтхем убил собственную мать и хотел застрелить Джастина Трюдо

Грэнтхем планировал провести в пути более 50 часов, чтобы убить Джастина Трюдо. Позже актер поменял свой план и решил совершить акт массового насилия в своем университете и, как сообщают СМИ, совершить самоубийство.

К счастью, Райан не успел реализовать свои планы. Он сам обратился в полицию Ванкувера и в марте признал себя виновным в убийстве второй степени. За убийство второй степени актера может ждать пожизненное заключение. Но так как Райан сам признался в содеянном, ему может грозить срок до 17-18 лет лишения свободы.

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Известно, что у актера была затяжная депрессия.

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