Зірка Рівердейла застрелив матір і планував вбити прем'єр-міністра Канади

24-річний актор із серіалу "Рівердейл" Раян Грентхем застрелив власну матір у їхньому будинку і потім планував вчинити вбивство Джастіна Трюдо

Актор із "Рівердейла" застрелив матір, щоб вона не дізналася про його плани вбити Джастіна Трюдо / Фото: Getty Images, The Sun

Раян Грентхем застрелив свою матір Барбару Вейт у той момент, коли вона грала на піаніно. Актор вистрілив жінці у голову. Як пише CBS, пізніше Раян зізнався, що застрелив матір, щоб вона не стала свідком того, як він планує вбивство прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначимо, що вбивство сталося ще в 2020 році, проте всі подробиці стали відомі пресі лише тепер. Після смертельного пострілу Раян накрив тіло матері простирадлом і поставив поруч із нею чотки та свічки. Потім він поклав у машину три пістолети, боєприпаси та 12 пляшок із запалювальною сумішшю і попрямував до котеджу Рідо в Оттаві.

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Райан Грентхем убив власну матір і хотів застрелити Джастіна Трюдо

Грентхем планував провести в дорозі понад 50 годин, щоб убити Джастіна Трюдо. Пізніше актор змінив свій план і вирішив вчинити акт масового насильства у своєму університеті і, як повідомляють ЗМІ, вчинити самогубство.

На щастя, Раян не встиг реалізувати свої плани. Він сам звернувся до поліції Ванкувера і в березні визнав себе винним у вбивстві другого ступеня. За вбивство другого ступеня актора може чекати довічне ув'язнення. Але оскільки Раян сам зізнався у скоєному, йому може загрожувати строк до 17-18 років ув'язнення.

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Відомо що в актора була затяжна депресія.

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