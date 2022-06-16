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Зірка Рівердейла застрелив матір і планував вбити прем'єр-міністра Канади

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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16 червня, 13:32
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24-річний актор із серіалу "Рівердейл" Раян Грентхем застрелив власну матір у їхньому будинку і потім планував вчинити вбивство Джастіна Трюдо
Актор із "Рівердейла" застрелив матір, щоб вона не дізналася про його плани вбити Джастіна Трюдо
Актор із "Рівердейла" застрелив матір, щоб вона не дізналася про його плани вбити Джастіна Трюдо / Фото: Getty Images, The Sun

Раян Грентхем застрелив свою матір Барбару Вейт у той момент, коли вона грала на піаніно. Актор вистрілив жінці у голову. Як пише CBS, пізніше Раян зізнався, що застрелив матір, щоб вона не стала свідком того, як він планує вбивство прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначимо, що вбивство сталося ще в 2020 році, проте всі подробиці стали відомі пресі лише тепер. Після смертельного пострілу Раян накрив тіло матері простирадлом і поставив поруч із нею чотки та свічки. Потім він поклав у машину три пістолети, боєприпаси та 12 пляшок із запалювальною сумішшю і попрямував до котеджу Рідо в Оттаві.

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Райан Грентхем убив власну матір і хотів застрелити Джастіна Трюдо
Райан Грентхем убив власну матір і хотів застрелити Джастіна Трюдо

Грентхем планував провести в дорозі понад 50 годин, щоб убити Джастіна Трюдо. Пізніше актор змінив свій план і вирішив вчинити акт масового насильства у своєму університеті і, як повідомляють ЗМІ, вчинити самогубство.

На щастя, Раян не встиг реалізувати свої плани. Він сам звернувся до поліції Ванкувера і в березні визнав себе винним у вбивстві другого ступеня. За вбивство другого ступеня актора може чекати довічне ув'язнення. Але оскільки Раян сам зізнався у скоєному, йому може загрожувати строк до 17-18 років ув'язнення.

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Відомо що в актора була затяжна депресія.

Раніше ми повідомляли, що померла Джулі Круз – співачка серіалу "Твін Пікс". Нещодавно стало відомо про смерть співзасновника легендарного рок-гурту Bon Jovi Алека Джона Сача.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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