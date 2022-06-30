Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 Судьба защитников "Азовстали" 🛡 Саммит НАТО в Мадриде ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге ⚠ Угроза из Беларуси
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда сериала "Каменская" Сергей Гармаш приехал в оккупированный Херсон. Что актер-путинист там забыл?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 08:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уроженец Херсона, который уже много лет живет и работает в РФ, неожиданно засветился на Родине. Зачем предатель приехал и что собрался делать – узнайте в материале
Сергей Гармаш засветился в украинском городе
Сергей Гармаш засветился в украинском городе / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала марта украинский город Херсон находится под российской оккупацией. Захватчики подло лишают город национальной символики, уничтожают книги по истории Украины и вешают свою трехцветную тряпку по городу. Также оккупанты похитили законного мэра Херсона Игоря Колихаева. Редакторам "Сегодня" удалось пообщаться с ним за несколько часов до его задержания рашистами.

Кроме того, в Херсон на днях приехал российский актер Сергей Гармаш. Об этом сообщают Telegram-каналы и росСМИ .

Реклама

Приехал на Родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров России, – сказал так называемый "глава" нынешней областной администрации Владимир Сальдо в комментарии пропагандистам.

Сообщается, что уроженец Херсона Гармаш приехал на Родину "восстанавливать работу" Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, где он начинал свою актерскую деятельность.

Херсонский театр имени Николая Кулиша
Херсонский театр имени Николая Кулиша / Фото: Украинская Википедия/FB

Чтобы вы понимали, это именно тот театр, который подавал кандидатуру Сергея Гармаша на получение звания Почетного гражданина Херсона в 2008 году. И да, он это звание получил.

Реклама

Что бы циничные рашисты не пытались сделать – Херсон невозможно покорить. Город и все украинцы верят в ВСУ!

Отметим, что Сергей Гармаш не раз встречался с Владимиром Путиным и сидел с ним за одним столом. О российской агрессии и полномасштабном вторжении РФ в Украину – он ни слова не сказал.

Сергей Гармаш с Никитой Михалковым на встрече с Путиным, 2007 год. Фото: Википедия
Гармаш на встрече с президентом-диктатором в театре "Современник". Фото: Википедия

Кратко о Сергее Гармаше

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в городе Херсоне. Его отец Леонид сначала был водителем, затем окончил институт и начал работать на руководящих должностях. Мать Людмила родом из небольшого села на западе Украины, проработала диспетчером на автобусной станции.

Реклама

Проходил военную службу в советской армии. Служил в российском городе Бологе. После этого поехал в Москву, где поступил в театральное училище. Впоследствии он начал работать в киноиндустрии.

В 1983 году женился на однокурснице по Школе-студии МХАТ Инне Тимофеевой. Поженились они в Херсоне, являясь студентами четвертого курса института. В 1988 у пары родилась дочь Дарья, а в 2006-м – сын Иван. Также у них есть внук Павел, которого Дарья родила в 2016 году.

Среди известных проектов, у которых Гармаш снимался: "Каменская", "Ворошиловский стрелок", "По ту сторону смерти" и другие.

Отметим, что недавно в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер, который своими глазами увидел последствия прихода "русского мира" и лично встретился с Владимиром Зеленским.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять