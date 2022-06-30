Звезда сериала "Каменская" Сергей Гармаш приехал в оккупированный Херсон. Что актер-путинист там забыл?

Уроженец Херсона, который уже много лет живет и работает в РФ, неожиданно засветился на Родине. Зачем предатель приехал и что собрался делать – узнайте в материале

Сергей Гармаш засветился в украинском городе / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала марта украинский город Херсон находится под российской оккупацией. Захватчики подло лишают город национальной символики, уничтожают книги по истории Украины и вешают свою трехцветную тряпку по городу. Также оккупанты похитили законного мэра Херсона Игоря Колихаева. Редакторам "Сегодня" удалось пообщаться с ним за несколько часов до его задержания рашистами.

Кроме того, в Херсон на днях приехал российский актер Сергей Гармаш. Об этом сообщают Telegram-каналы и росСМИ .

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Приехал на Родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров России, – сказал так называемый "глава" нынешней областной администрации Владимир Сальдо в комментарии пропагандистам.

Сообщается, что уроженец Херсона Гармаш приехал на Родину "восстанавливать работу" Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, где он начинал свою актерскую деятельность.

Херсонский театр имени Николая Кулиша / Фото: Украинская Википедия/FB

Чтобы вы понимали, это именно тот театр, который подавал кандидатуру Сергея Гармаша на получение звания Почетного гражданина Херсона в 2008 году. И да, он это звание получил.

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Что бы циничные рашисты не пытались сделать – Херсон невозможно покорить. Город и все украинцы верят в ВСУ!

Отметим, что Сергей Гармаш не раз встречался с Владимиром Путиным и сидел с ним за одним столом. О российской агрессии и полномасштабном вторжении РФ в Украину – он ни слова не сказал.

Сергей Гармаш с Никитой Михалковым на встрече с Путиным, 2007 год. Фото: Википедия

Гармаш на встрече с президентом-диктатором в театре "Современник". Фото: Википедия

Кратко о Сергее Гармаше

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в городе Херсоне. Его отец Леонид сначала был водителем, затем окончил институт и начал работать на руководящих должностях. Мать Людмила родом из небольшого села на западе Украины, проработала диспетчером на автобусной станции.

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Проходил военную службу в советской армии. Служил в российском городе Бологе. После этого поехал в Москву, где поступил в театральное училище. Впоследствии он начал работать в киноиндустрии.

В 1983 году женился на однокурснице по Школе-студии МХАТ Инне Тимофеевой. Поженились они в Херсоне, являясь студентами четвертого курса института. В 1988 у пары родилась дочь Дарья, а в 2006-м – сын Иван. Также у них есть внук Павел, которого Дарья родила в 2016 году.

Среди известных проектов, у которых Гармаш снимался: "Каменская", "Ворошиловский стрелок", "По ту сторону смерти" и другие.

Отметим, что недавно в Украину приезжал американский актер Бен Стиллер, который своими глазами увидел последствия прихода "русского мира" и лично встретился с Владимиром Зеленским.