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Звезда "Зимней вишни" Сафонова попала в страшное ДТП в Москве

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 16:23
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Исполнительница главной роли в известном советском фильме "Зимняя вишня" Елена Сафонова получила множество тяжелых травм и была госпитализирована в столичную клинику
Актриса Елена Сафонова попала в масштабное ДТП
Актриса Елена Сафонова попала в масштабное ДТП / Фото: Скриншот из YouTube

На одной из самых заполненных московских магистралей – проспекте Мира авто Елены, за рулем которого она лично была в тот момент, на большой скорости столкнулось с еще двумя машинами. Аварию спровоцировал водитель бумера – он выехал на встречку нарушая правила и подрезал автомобиль Сафоновой.

Фото: Mash

В следствии дорожно-транспортного происшествия 65-летнюю актрису в тяжелом состоянии бригада "скорой помощи" доставила в ближайшую больницу. Известно, что другой водитель, которого владелец бумера тоже подрезал, получил травмы и находится на лечении – его доставили в медзаведение сразу же после Сафоновой.

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Фото: Mash

Виновнику аварии, исходя из записей камер наблюдения, полиция предъявила обвинение в грубом нарушении правил дорожного движения.

О самочувствии актрисы, которую в последнее время тревожат проблемы со здоровьем, ее близкие пока что публично не рассказывают. Комментариев представителей Елены Сафоновой по поводу инцидента пока что нет.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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