Гурт Rammstein озвучив свою позицію: "Ми глибоко співчуваємо українському народу"

Культова група підтримала українців / Фото: instagram.com/rammsteinofficial/

Величезний список західних зірок, які підтримують Україну, що вже 11-й день мужньо відбиває атаки Росії, що напала на неї, поповнився ще кількома членами. Культова німецька група Rammstein відкрито підтримала українців та засудила російську агресію.

На офіційній сторінці в інстаграм Rammstein музиканти залишили послання одразу трьома мовами: українською, російською та англійською.

Реклама

Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Насамперед, у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народу та сумуємо з приводу їхніх страждань. Кожен член нашої групи, так чи інакше, пов'язаний із двома країнами. Усі члени групи мають друзів, колег, партнерів, шанувальників в обох країнах. Ми розуміємо, що багато російських фанатів можуть бути відчайдушними у зв'язку з діями свого уряду, і ми хочемо пам'ятати про людяність, яка властива як російським, так і українським громадянам.

До речі, раніше концерти Тілля Ліндеманна в Росії, заплановані на грудень 2022 року, були скасовані.

Також нагадаємо, що багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

Реклама

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!