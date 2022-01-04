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Тіллю Ліндеманну – 59! Згадуємо топ-витівок скандального фронтмена Rammstein

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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4 січня, 13:01
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4 січня фронтмен рок-гуртів Rammstein та Lindemann Тілль Ліндеманн святкує день народження. Тож у цей день пропонуємо згадати найгучніші скандали та плітки, де присутнє ім'я артиста
Тіллю Ліндеманну 4 січня виповнилось 59 років.
Тіллю Ліндеманну 4 січня виповнилось 59 років. / Фото: Instagram

Тілль Ліндеманн за свою кар'єру прославився неоднозначними кліпами та епатажними витівками. Хоч поза лаштунками виконавець спокійний та миролюбний, але будучи на публіці, він постійно змушує про себе говорити: то артист порушує закони, то хулігане на сцені і це далеко не все. Складається враження, мов у ньому живуть дві особи.

У 59-й день народження Тілля Ліндеманна "Сьогодні" пропонує згадати топ-витівок фронтмена гурту Rammstein, які не перестають шокувати публіку.

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Роман зі Світланою Лободою

Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода у 2017 році.
Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода у 2017 році. / Фото: Instagram

Про хімію між Ліндеманном та Лободою говорили досить бурхливо у 2017 році. Саме після музичного фестивалю "Жара", де рокер мило спілкувався зі співачкою, з'явилися чутки про їхній роман. Згодом поп-зірка підлила масло у вогонь, оголосивши про свою вагітність.

У 2018 році Лобода народила доньку, яку назвала Тільдою. Тоді ж шанувальники в один голос заговорили, що тато дівчинки — фронтмен Rammstein! Потім дрібні деталі все більше натякали на стосунки зірок: то Лобода завітала на концерт німецького музиканта, то рокер приїхав до неї в клініку після операції на нирках, то подарував старшій доньці Світлани Єві амулет у вигляді бджоли.

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Також Лобода з'явилась у кліпі гурту Lindemann на композицію Frau & Mann. Фани вже не сумнівалися, що лірична пісня Rammstein – Diamant – присвячена саме Світлані. Однак ні Тілль, ні Світлана жодного разу не підверджували і не спростовували чутки про роман, а просто красиво розповідали про кохання.

Мандрівка Чорнобилем

Тілль Ліндеманн у Чорнобилі.
Тілль Ліндеманн у Чорнобилі. / Фото: Instagram

У 2020 році лідер Rammstein з'явився в Чорнобильській зоні відчуження після сольного концерту в Києві. З Прип'яті він похвалився фото, яке спричинило фурор в Мережі. Так, Ліндеманн на знімку позує всередині градирні неподалік від станції. І все б нічого, от тільки рокер порушив правила безпечного перебування в Зоні. Адже сідати на землю там категорично заборонено. У коментарях під фото вокалісту нагадали про можливі небезпечні наслідки таких витівок.

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Провокативні кліпи

У Тілля завжди епатажні відеоролики, які викликають у суспільства неоднозначні думки. Так, до Дня захисту дітей німецький виконавець випустив кліп на пісню Ich hasse Kinder (Я ненавиджу дітей). Відеробота містить багато кривавих і жорстоких сцен насильства над школярами. Дії кліпу розгортаються у 1989 році в радянській школі.

У Тілля Ліндеманна скандальні кліпи.
У Тілля Ліндеманна скандальні кліпи. / Фото: Скріншот з YouTube

А ось два роки тому вокаліст Rammstein випустив порнографічний кліп на пісню Till the End. У цій відеороботі декілька дівчат займається сексом одна з одною і з Ліндеманном. Через зміст ролик не з'явився в офіційних облікових записах співака в Мережі і був викладений на одному з порносайтів.

Конфлікт з фанатом

Тілль Ліндеманн вдарив фаната.
Тілль Ліндеманн вдарив фаната. / Фото: Instagram

У 2019 році соліст Rammstein у барі Мюнхена вдарив шанувальника гурту та зламав йому челюсть. Причина конфлікту – небажання Ліндеманна робити фото. Так, до Тілля підійшов чоловік та попросив сфотографуватись. Однак рокер відмовив, після чого фанат почав ображати подругу музиканта, яка перебувала поруч.

Тоді ж Тілль зажадав, щоб чоловік вибачився перед жінкою, але той відмовив. Тому рокер завдав фану сильного удару в обличчя. Працівники закладу викликали на місце події поліцію, потерпілого госпіталізували – у нього діагностували перелом щелепи. Сам ж артист ніколи не коментував цю ситуацію.

Невдалий перфоманс

Тілль Ліндеманн разом з клавішником на сцені.
Тілль Ліндеманн разом з клавішником на сцені. / Фото: Instagram

Один із найграндіозніших скандалів навколо Тілля вибухнув через перформанс, пов'язаний з виконанням пісні Bueck Dich. Так фронтмен та клавішник Крістіан кілька разів розігрували на сцені щось подібне до сексуального акту. Через це Ліндеманна переслідують звинувачення у гомосексуалізмі вже багато років, а організатори концертів заздалегідь застерігають учасників гурту від такого "шоу".

До речі, вчора день народження святкував ще одна скандальна зірка Мел Гібсон. Читайте у матеріалі найгучніші скандали актора.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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