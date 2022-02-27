Ігор Кондратюк вступив до Сил тероборони ЗСУ

Ігор Кондратюк вступив до тероборони / Фото: instagram.com/kondratiuk_official
Раніше ми писали про те, що Yarmak і Андрій Хливнюк вступили в Сили територіальної оборони ЗС України. Як стало відомо сьогодні, до них приєднався Ігор Кондратюк.
Музичний продюсер у коментарі каналу "Україна 24" сказав:
Я вже 2 рази був на чергуванні, сьогодні і минулої ночі... Я ніколи не був мисливцем, і, в принципі, я був на підтримці. Але там є інші засоби, народні, – "коктейлі Молотова" для того, щоб зустріти. Ну, наші села тут, на околиці, у бік Житомира, захищаються як можуть. Принаймні намагаються захищатися.
Ми дуже віримо в наших захисників і пишаємося ЗСУ!
Нагадуємо, світ не залишається осторонь і категорично засуджує розпочату Путіним війну проти України. Більше на тему:
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