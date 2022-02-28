"Моє серце зараз із людьми України": Леді Гага підтримала українців

Леді Гага підтримала українців / Фото: Getty Images
Знаменита голлівудська співачка і актриса приєдналася до західних зірок, які всім серцем вболівають за Україну, проти якої Росія розпочала повномасштабну війну.
На своїй сторінці в Інстаграм зірка "Дому Гуччі", яка минулої ночі була присутня на щорічній премії SAG Awards, опублікувала таке послання.
Моє справжнє бажання сьогодні ввечері полягає в тому, щоб протягом двох годин я та мої колеги-актори на @sagawards викликали у публіки посмішки. Для мене є велика честь бути там, це привілей бути артистом. Є багато причин, через які світ постійно не дає нам усміхатися. Я молюся сьогодні ввечері за Україну та посилаю посмішки всім вашим серцям, я молюся за те, щоб ви скоро будете єдині.
Також під час спілкування з журналістами на червоній доріжці премії Гільдії кіноакторів США вона знову згадала українців.
Це чудова ніч, свято мистецтва, але у світі стільки всього відбувається. Моє серце зараз із людьми України.
А ось співачка Наташа Корольова прикидається , що нічого не відбувається і продовжує мовчати про війну в Україні На відміну від західних колег, які трубять на весь світ про те, що Росія напала на Україну і давно настав час припинити цей жах.
- Дженніфер Еністон допомогла українцям , які постраждали через Путіна
- Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про „денацифікацію" — мабуть, найбільша брехня століття
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі існуючі договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він є на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.