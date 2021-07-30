Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Концерт LOBODA

Скандал з Джеджулою

Кароль у Ісландії

Обговорюємо кліпи

Канделакі про Собчак

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Кінострічка

237 способів відзначити День друзів

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 липня, 17:33
Копіювати лінк
30 липня під всьому світу відзначають Міжнародний День дружби. Це свято ООН затвердив в 2011 році, щоб нагадати, як друзі важливі одне одному
Кадр з серіалу "Друзі"
Кадр з серіалу "Друзі" / Фото: themoviedb.org

У Міжнародного дня друзів є і більш глобальна мета – підкреслити відносини між країнами для встановлення миру і налагодження міжнародних зв'язків. Крім того, це також чудова нагода, щоб зустрітися зі своїми друзями в легкій обстановці, згадати старе, помріяти про майбутнє, поділитися новинами.

А ще краще – провести вечір в приємній компанії за переглядом улюбленого серіалу "Друзі" (1994-2004) і нового спецепізоду "Друзі: Возз'єднання" (2021) на OLL.TV. Почніть перегляд з будь-якої з 237 серій – гарний настрій і відмінний гумор гарантовані.

"Друзі"
дивiться на olltv
Дивитися

У спецепізоді "Друзі: Возз'єднання", який українською озвучили актори дубляжу, чиїми голосами говорили герої ще у 2000-х, шість акторів згадають найяскравіші моменти шоу. З ними знялися і самі творці серіалу, а також ведучий Джеймс Корден та інші запрошені зірки, включаючи Леді Гагу і Різ Візерспун. У підсумку вийшло напрочуд емоційне ток-шоу, наповнене несподіваними одкровеннями, спогадами та емоціями акторів.

Спецепізод серіалу "Друзі"
Спецепізод серіалу "Друзі" / Фото: Warner Bros. Pictures

В тренді

Як народилася ідея серіалу "Друзі", чи був роман у Дженніфер Еністон і Девіда Швіммера, як Ліза Кудроу отримала роль – на ці та багато інших гостроцікавих питань є відповіді в спецепізоді "Друзі: Возз'єднання".

"Друзі: Возз'єднання"
дивiться на olltv
Дивитися

Раніше ми поділилися 10 головними моментами спецепізоду "Друзі: Возз'єднання".

oll.tv
Копіювати лінк
Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Анджеліна Джолі з бджолами для американського Vogue
Всі обговорюють
Єлизавета II розсмішила відповіддю на запитання про старість
Бути в курсі
Цитата дня

Ксенія, безумовно, неординарна, яскрава, незвичайна особистість. Мені вистачає сили волі це визнати. Інакше, я б не працювала і не дружила. Мені з нею один одному як партнери, друзі та товариші категорично не підходимо, тому що критерії дружби у нас різні. Це не говорить про те, що хтось із нас краще, а хтось гірше. Це говорить про те, що ми дві абсолютно різні людини

Тіна Канделакі телеведуча, продюсер
Дізнатися більше про легендарний конфлікт
Прем'єра "Дев'ять зовсім незнайомих людей" вже у серпні
Все, що потрібно знати про криповий мінісеріал
Цікаво
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня/20:00
5 концертів липня

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти