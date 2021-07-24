Акторка Сандра Лонкарік: "Зломовчання" – це захоплюючий детектив з пронизливими емоціями

У грудні 2021 року на онлайн-платформі OLL.TV вийде серіал "Зломовчання", який знімали в Україні та Хорватії

Санда Лонкарік з режисером Далібором Матаніч / Фото: пресслужба

Тема рабства не зникає з новин. Незважаючи на те, що за вікном 2021 рік, десятки мільйонів людей в усьому світі сьогодні не мають права розпоряджатися власним життям, своїми свободами і навіть власним тілом.

Про останнє – сексуальне рабство – розповідає серіал "Зломовчання". Його зйомки нещодавно закінчилися в Хорватії і Україні, а прем'єра відбудеться наприкінці року на стрімінговій платформі OLL.TV.

Ця шестисерійна картина розповідає про київську бізнес-леді у виконанні Ксенії Мішиної. Одного разу зникає її племінниця-тінейджер. Головна героїня акумулює всі свої можливості і сили, щоб відшукати дівчину. Слід виводить її на інші схожі зникнення українських дівчат. А згодом відкривається жорстока правда про сексуальне рабство, до якого продають наших юних співвітчизниць, відправляючи їх у європейські борделі. Таким чином головна героїня стикається з міжнародною мафією.

Сандра Лонкарік на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Через "Зломовчання" проходить ціла низка вражаючих жіночих персонажів. По-перше, грандіозна історія розгортається навколо героїні Ксенії Мішиної. По-друге, справжні емоційні шторми вирують в житті її сестри, яку зіграла Ірина Веренич-Островська.

А ще одну сильну жінку в стрічці втілила хорватська актриса Сандра Лонкарік. У "Зломовчанні" вона постає слідчою на ім'я Весна Горак. Спеціально для серіалу актриса вперше за всю свою кар'єру перевтілилася в поліцейського.

Акторка Сандра Лонкарік / Фото: пресслужба

В ексклюзивному інтерв'ю Сандра розповіла про те, що цей серіал вразить не тільки захоплюючим сюжетом, а й сильними, щирими емоціями. Актриса вважає, що проект виконує важливу соціальну функцію, і він обов'язково сподобається тим, хто любить не просто детективи, а фільми з яскравими переживаннями.

Ви зіграли жінку-поліцейського, яка не просто так береться за розслідування справи про сексуальне рабство.

Так. Моя героїня Весна за сюжетом сама в юності стала жертвою зґвалтування. З роками вона так і не змогла повністю залікувати цю рану. І дуже глибоко співпереживає дівчатам, які потрапили в таку жахливу ситуацію.

Саме тому щиро хоче покласти край сексуальному рабству і проституції в своєму місті. Моя героїня переживає дуже сильну внутрішню боротьбу. З одного боку, вона хоче знайти спокій у вірі і молитвах. А з іншого – її розриває ненависть до всіх ґвалтівників.

Сандра Лонкарік на зйомках "Зломовчання" з режисером і оператором / Фото: пресслужба

Я дійсно вперше отримала роль поліцейського. Але це не просто інспектор з жетоном і пістолетом. У моєму виконанні ця правозахисниця – дуже жива, яскрава особистість, яка змусить глядачів випробувати глибокі емоції.

В основі сюжету серіалу – хорватський бестселер Драго Хедла "Слов'янська трилогія". Його книги написані за мотивами журналістського розслідування, яке пролунало на всю країну. Чому цей твір став настільки популярним?

Через ці книги проходять сміливі принципові герої, які борються з кримінальною системою. "Слов'янська трилогія" спирається на складне розслідування, яке провів сам Драго Хедл близько десяти років тому.

Сандра Лонкарік з Гораном Богданом на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

За ключовими персонажами сюжету стоять реальні люди. Але книга привернула увагу не тільки цим, а ще й тому, що у неї просто приголомшливий сюжет! Коли ти розумієш, що все описане в ній, засноване на реальних подіях, то лишається дуже гіркий осад.

Режисер серіалу Далібор Матаніч сказав, що "Зломовчання" буде знято в стилі Адріатичного нуара, який за атмосферою нагадує холодні скандинавські детективи. А на вашу думку, з якими фільмами буде перегукуватися це кіно?

Звичайно ж із серіалом "Новини", який, як і "Зломовчання", зняв Матаніч! "Новини" купив Netflix. Цей фільм викриває корупцію в ЗМІ, судовій системі і політиці. Це дуже соціально відповідальний серіал, що можна сказати і про "Зломовчання".

Обидва ці фільми – не просто для захоплюючого дозвілля, а для розкриття величезних важких проблем, які тиснуть на людей в Східній Європі. Я рада, що брала участь в такому серйозному проекті, як цей серіал.

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Сандра Лонкарік та режисер Далібор Матаніч / Фото: пресслужба

У всьому світі сьогодні налічується більше 40 млн людей, які тою чи іншою мірою є рабами. При цьому представники ООН нарахували близько 260 тис. українців, які потрапили в рабство з 1991 по 2017 роки. Скажіть, "Зломовчання" якось зможе скоротити цю статистику?

Статистика просто жахає... Сподіваюсь, що потенційні жертви рабства, подивившись наш серіал, будуть обережнішими, розумнішими і не попадуться на хитрощі ґвалтівників. Багато дівчат, яких викрадають для торгівлі, стають жертвами брехні.

А коли вони вже потрапляють до борделя, то настільки налякані, що від страху навіть не намагаються виправити своє становище. Це призводить до повного руйнування їх життя. Я дійсно хочу вірити, що наш фільм підкаже їм, як уникнути такої небезпеки.

На зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Чи доводилося вам зустрічатися в реальному житті з дівчатами, які потрапили до сексуального рабства?

Ні, я їх не зустрічала. Але рада, що про це говорять все більше і більше. Саме завдяки таким серіалам, як "Зломовчання", жінки, що стали об'єктом торгівлі, побачать, що вони не самотні. Що їх особисті історії можуть допомогти іншим. Що їх досвід може додати сил іншим жінкам, на яких полюють ґвалтівники і рабовласники.

Цю проблему ми ніколи не виправимо, якщо будемо просто мовчати. Мовчання – це зло. Саме такий меседж закладений в назві серіалу.

Щомісяця виходить величезна кількість гостросюжетних детективів. Як ви вважаєте, чим "Зломовчання" буде виділятися на їх тлі?

Розумієте, одні жанри стають модними, інші – йдуть з тренда, але одне залишається незмінним – живі яскраві емоції. У нашому серіалі крім дійсно класного сюжету і захоплюючого розслідування, багато щирих емоцій. Саме їх жадає кожен глядач. І саме це ми покажемо людям в нашому кіно.

Зйомки серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

В Україні "Зломовчання" покажуть на онлайн-платформі OLL.TV. У кіно, яке виходить в інтернеті, більше свободи і сміливості. Чи відчули ви це під час зйомок?

Це дійсно якісний серіал, в якому ми показали таке, що часто не пускають на традиційне телебачення. Але головна родзинка "Зломовчання" не тільки в цьому. У серіала багато й інших достоїнств. Наприклад, він об'єднав дивовижних українських акторів, дуже винахідливих хорватських режисера і оператора, а також багатьох-багатьох інших членів знімальної групи, які щиро переживали за кожен дубль.

Також в цьому фільмі можна буде побачити просто приголомшливі локації Києва та хорватського міста Осієк. Я була в захваті від співпраці з українцями в цьому проекті!

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

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Автор: Антон Філатов.

Раніше актор Віктор Сарайкін розповів про свій досвід в зйомках серіалу "Зломовчання".