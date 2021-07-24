Актриса Сандра Лонкарик: "Зломовчання" — это увлекательный детектив с пронзительными эмоциями

В декабре 2021 года на онлайн-платформе OLL.TV выйдет сериал "Зломовчання", который снимали в Украине и Хорватии

Санда Лонкарик с режиссером Далибором Матаничем / Фото: пресс-служба

Тема рабства не пропадает из новостей. Несмотря на то, что за окном 2021 год, десятки миллионов людей во всем мире сегодня не имеют права распоряжаться собственной жизнью, своими свободами и даже собственным телом.

О последнем — сексуальном рабстве — рассказывает сериал "Зломовчання". Его съемки недавно закончились в Хорватии и Украине, а премьера назначена на конец года на стриминговой платформе OLL.TV.

Эта шестисерийная картина повествует о киевской бизнес-леди в исполнении Ксении Мишиной. Однажды исчезает ее племянница-тинейджер. Главная героиня аккумулирует все свои возможности и силы, чтобы отыскать девушку. След выводит ее на другие похожие исчезновения украинских девушек. А затем открывается жестокая правда о сексуальном рабстве, в которое продают наших юных соотечественниц, отправляя их в европейские бордели. Таким образом главная героиня сталкивается с международной мафией.

Сандра Лонкарик на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Через "Зломовчання" проходит целый ряд впечатляющих женских персонажей. Во-первых, грандиозная история разворачивается вокруг героини Ксении Мишиной. Во-вторых, настоящие эмоциональные штормы бушуют в жизни ее сестры, которую сыграла Ирина Веренич-Островская.

А еще одну сильную женщину в ленте воплотила хорватская актриса Сандра Лонкарик. В "Зломовчанні" она предстает следовательницей по имени Весна Горак. Специально для сериала актриса впервые за всю свою карьеру перевоплотилась в полицейского.

Актриса Сандра Лонкарик / Фото: пресс-служба

В эксклюзивном интервью Сандра рассказала о том, что этот сериал впечатлит не только захватывающим сюжетом, но и сильными, искренними эмоциями. Актриса считает, что проект выполняет важную социальную функцию, и он обязательно понравится тем, кто любит не просто детективы, а фильмы с яркими переживаниями.

Вы сыграли женщину-полицейского, которая не просто так берется за расследование дела о сексуальном рабстве.

Да. Моя героиня Весна по сюжету сама в юности стала жертвой изнасилования. С годами она так и не смогла полностью залечить эту рану. И она очень глубоко сопереживает девушкам, попавшим в такую ужасную ситуацию.

Именно поэтому искренне хочет положить конец сексуальному рабству и проституции в своем городе. Моя героиня переживает очень сильную внутреннюю борьбу. С одной стороны, она хочет обрести покой в вере и молитвах. А с другой — её разрывает ненависть ко всем насильникам.

Сандра Лонкарик на съемках "Зломовчання" с режиссером и оператором / Фото: пресс-служба

Я действительно впервые получила роль полицейского. Но это не просто инспектор с жетоном и пистолетом. В моём исполнении эта правозащитница — очень живая, яркая личность, которая заставит зрителей испытать глубокие эмоции.

В основе сюжета сериала – хорватский бестселлер Драго Хедла "Славянская трилогия". Его книги написаны по мотивам журналистского расследования, которое прогремело на всю страну. За счет чего это произведение стало настолько популярным?

Через эти книги проходят смелые принципиальные герои, которые борются с криминальной системой. "Славянская трилогия" опирается на сложное расследование, которое провел сам Драго Хедл около десяти лет назад.

Сандра Лонкарик с Гораном Богданом на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

За ключевыми персонажами сюжета стоят реальные люди. Но книга привлекла внимание не только за счет этого, но и потому, что в ней просто потрясающий сюжет! Когда ты понимаешь, что все описанное в ней, основано на реальных событиях, то остается очень горький осадок.

Режиссер сериала Далибор Матанич сказал, что "Зломовчання" будет снято в стиле адриатического нуара, который по атмосфере напоминает холодные скандинавские детективы. А по вашему мнению, с какими фильмами будет перекликаться это кино?

Конечно же, с сериалом "Новости", который, как и "Зломовчання", снял Матанич! "Новости" купил Netflix. Этот фильм разоблачает коррупцию в СМИ, судебной системе и политике. Это очень социально ответственный сериал, что можно сказать и о "Зломовчанні".

Оба эти фильма — не просто для увлекательного досуга, а чтобы вскрыть огромные тяжёлые проблемы, которые давят на людей в Восточной Европе. Я рада, что участвовала в таком серьезном проекте, как этот сериал.

Во всем мире сегодня насчитывается более 40 млн человек, которые в той или иной степени являются рабами. При этом представители ООН насчитали около 260 тыс. украинцев, которые попали в рабство с 1991 по 2017 годы. Скажите, "Зломовчання" как-то сможет сократить эту статистику?

Статистика просто ужасает… Надеюсь, что потенциальные жертвы рабства, посмотрев наш сериал, будут осторожнее, умнее и не попадутся на уловки насильников. Многие девушки, которых похитили для торговли, повелись на это в результате мошенничества.

А когда они уже попадают в бордель, то настолько напуганы, что от страха даже не пытаются исправить свое положение. Это приводит их жизнь к полному разрушению. Я действительно хочу верить, что наш фильм подскажет им, как избежать такой опасности.

Приходилось ли вам встречаться в реальной жизни с девушками, попавшими в сексуальное рабство?

Нет, я их не встречала. Но рада, что об этом говорят все больше и больше. Именно благодаря таким сериалам, как "Зломовчання", женщины, ставшие объектом торговли, увидят, что они не одиноки. Что их личные истории могут помочь другим. Что их опыт может придать сил другим женщинам, за которыми охотятся насильники и рабовладельцы.

Эту проблему мы никогда не исправим, если будем просто молчать. Молчание — это зло. Именно такой месседж заложен в названии сериала.

Ежемесячно выходит огромное количество остросюжетных детективов. Как вы считаете, чем "Зломовчання" будет выделяться на их фоне?

Понимаете, одни жанры становятся модными, другие – уходят из тренда, но одно остается неизменным — живые яркие эмоции. В нашем сериале кроме действительно классного сюжета и увлекательного расследования, много искренних эмоций. Именно их жаждет каждый зритель. И именно это мы покажем людям в нашем кино.

В Украине "Зломовчання" покажут на онлайн-платформе OLL.TV. В кино, которое выходит в интернете, больше свободы и смелости. Почувствовали ли вы это во время съемок?

Это действительно качественный сериал, в котором мы показали такое, что часто не пускают на традиционное телевидение. Но главная изюминка "Зломовчання" не только в этом. У сериала много и других достоинств. Например, он объединил удивительных украинских актеров, очень изобретательных хорватских режиссера и оператора, а также многих-многих других членов съемочной группы, которые искренне переживали за каждый дубль.

Также в этом фильме можно будет увидеть просто потрясающие локации Киева и хорватского города Осиек. Я была в восторге от сотрудничества с украинцами в этом проекте!

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

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Автор:Антон Филатов.

Ранее актер Виктор Сарайкин рассказал о своем опыте в съемках сериала "Зломовчання".