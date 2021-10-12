Що подивитися окрім Ігри в кальмара? 10 фільмів і серіалів із схожим сюжетом

"Гра в кальмара" – один з головних серіалів світу прямо зараз. Шоу настільки популярне, що його "ігри" вирішили повторити в реальному житті. Змагання (без крові і смертей) пройдуть в ОАЕ.
Ми подивилися "Гру в кальмара" і поділилися своєю думкою про серіал. Спойлерів там немає, так що сміливо переходьте за посиланням і читайте.
А тепер, власне, наша добірка.
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"Куб", 1997
За сюжетом трилера, компанія незнайомих між собою людей прокидається в замкнутому лабіринті. Весь фільм вони намагаються знайти вихід, щоб не померти від голоду і спраги. Звичайно, досліджуючи свою "в'язницю" герої натикаються на небезпечні пастки.
"Острів", 2005
Хочеться почати з того, що в картину зняв Майкл Бей і головні ролі в ній виконали Скарлетт Йоханссон і Юен Макгрегор, та в нашому випадку головне зовсім не це.
"Острів" – це історія про майбутнє після глобальної катастрофи. Люди живуть в ізольованому місці, вони завжди під наглядом "великого брата", а ще регулярно беруть участь в лотереї, переможці якої відправляються на прекрасний острів – єдине вціліле на Землі місце, придатне для життя.
"13 гріхів", 2014
Відмінний трилер про смертельну гру, учасник якої може або розбагатіти, або померти. Завдання, що виконуються головним героєм дуже різноманітні і найчастіше шокуючі. Як можна здогадатися з назви фільму, їх всього 13.
Найцікавіше, що "складність" завдань збільшується з кожним кроком гравця. Тому почати грати Елліоту Бріндлі (так звуть головного персонажа) було так легко.
"Нерв", 2016
У цьому трилері Ві (її зіграла Емма Робертс) приєднується до онлайн-гри, в якій учасники отримують гроші за виконання випадкових завдань. Гра об'єднує її з Йєном (Дейв Франко) і далі все починається все найнебезпечніше і непередбачуване.
"Коло", 2015
У цьому американському фільмі п'ятдесят викрадених незнайомців поміщені у високотехнологічну кімнату страт, де вони змушені вибирати, хто з них заслуговує жити. Триллер також трохи нагадує "Куб".
"Що би ви зробили", 2012
І знову група незнайомців, але вже за столом. У кожного учасника гри є свій мотив, а завдання без будь-яких прелюдій дають зрозуміти, що живим залишиться тільки переможець. Головна героїня Айріс повинна дістати грошовий приз, щоб врятувати свого хворого брата.
"Аліса в Прикордонні", 2020
Це японський серіал про геймера-невдаху і його друзів, які потрапляють в паралельний світ, де їм належить взяти участь в жорстоких іграх, інакше вони помруть. По процесі персонажі змінюються під впливом обстановки, в якій вони опинилися. В "Алісі в Прикордонні" два сезони.
"Пила", 2004
За кількістю серій "Пила" обігнала багато популярних хоррор-кіносеріалів. На цей момент вийшли дев'ять фільмів і одна короткометражка.
У центрі сюжету маніяк Джон Крамер, який буквально зіштовхує людей зі смертю, змушуючи їх виконувати небезпечні завдання, щоб вибратися з його пасток. Ймовірно, ви бачили хоча б одну частину серії "Пила", та ніколи не буде зайвим згадати класику жанру)
"Королівська битва", 2000
Японська антиутопічна історія про виживання розгортається в світі, де уряд створює програму під назвою "Королівська битва". Її учасники – учні середньої школи Шіроіва. Вони ізольовані на острові, який стає справжньою ареною для боротьби. В кінці вижити може тільки один.
"Платформа", 2019
Японський фільм, дія якого розгортається в багатоповерховій в'язниці, де на кожному "поверсі" знаходяться по двоє ув'язнених.
У центрі вежі знаходиться шахта, нею доставляється їжа. Та до нижніх ярусів вони ніколи не доходить, через що в'язні вмирають від голоду або стають канібалами.
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