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Що подивитися окрім Ігри в кальмара? 10 фільмів і серіалів із схожим сюжетом

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
12 жовтня, 17:01
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Якщо ви вже бачили південнокорейський хіт – не турбуйтеся! У нашій добірці є багато "вижівалок", які теж шокують тим, що відбувається і не дадуть вам розслабитися
Фільми і серіали, схожі на "Гру в кальмара"
Фільми і серіали, схожі на "Гру в кальмара" / Фото: Колаж: Сьогодні

"Гра в кальмара" – один з головних серіалів світу прямо зараз. Шоу настільки популярне, що його "ігри" вирішили повторити в реальному житті. Змагання (без крові і смертей) пройдуть в ОАЕ.

Ми подивилися "Гру в кальмара" і поділилися своєю думкою про серіал. Спойлерів там немає, так що сміливо переходьте за посиланням і читайте.

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А тепер, власне, наша добірка.

"Куб", 1997

Кадр з фільму "Куб" / Фото: YouTube

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За сюжетом трилера, компанія незнайомих між собою людей прокидається в замкнутому лабіринті. Весь фільм вони намагаються знайти вихід, щоб не померти від голоду і спраги. Звичайно, досліджуючи свою "в'язницю" герої натикаються на небезпечні пастки.

"Острів", 2005

Кадр з фільму "Острів" / Фото: YouTube

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Хочеться почати з того, що в картину зняв Майкл Бей і головні ролі в ній виконали Скарлетт Йоханссон і Юен Макгрегор, та в нашому випадку головне зовсім не це.

"Острів" – це історія про майбутнє після глобальної катастрофи. Люди живуть в ізольованому місці, вони завжди під наглядом "великого брата", а ще регулярно беруть участь в лотереї, переможці якої відправляються на прекрасний острів – єдине вціліле на Землі місце, придатне для життя.

"13 гріхів", 2014

Кадр з фільму "13 гріхів" / Фото: YouTube

Відмінний трилер про смертельну гру, учасник якої може або розбагатіти, або померти. Завдання, що виконуються головним героєм дуже різноманітні і найчастіше шокуючі. Як можна здогадатися з назви фільму, їх всього 13.

Найцікавіше, що "складність" завдань збільшується з кожним кроком гравця. Тому почати грати Елліоту Бріндлі (так звуть головного персонажа) було так легко.

"Нерв", 2016

Кадр з фільму "Нерв" / Фото: YouTube

У цьому трилері Ві (її зіграла Емма Робертс) приєднується до онлайн-гри, в якій учасники отримують гроші за виконання випадкових завдань. Гра об'єднує її з Йєном (Дейв Франко) і далі все починається все найнебезпечніше і непередбачуване.

"Коло", 2015

Кадр з фільму "Коло" / Фото: YouTube

У цьому американському фільмі п'ятдесят викрадених незнайомців поміщені у високотехнологічну кімнату страт, де вони змушені вибирати, хто з них заслуговує жити. Триллер також трохи нагадує "Куб".

"Що би ви зробили", 2012

Кадр з фільму "Що би ви зробили" / Фото YouTube

І знову група незнайомців, але вже за столом. У кожного учасника гри є свій мотив, а завдання без будь-яких прелюдій дають зрозуміти, що живим залишиться тільки переможець. Головна героїня Айріс повинна дістати грошовий приз, щоб врятувати свого хворого брата.

"Аліса в Прикордонні", 2020

Кадр з серіалу "Аліса в Прикордонні" / Фото: Netflix

Це японський серіал про геймера-невдаху і його друзів, які потрапляють в паралельний світ, де їм належить взяти участь в жорстоких іграх, інакше вони помруть. По процесі персонажі змінюються під впливом обстановки, в якій вони опинилися. В "Алісі в Прикордонні" два сезони.

"Пила", 2004

Кадр з фільму "Пила" / Фото: YouTube

За кількістю серій "Пила" обігнала багато популярних хоррор-кіносеріалів. На цей момент вийшли дев'ять фільмів і одна короткометражка.

У центрі сюжету маніяк Джон Крамер, який буквально зіштовхує людей зі смертю, змушуючи їх виконувати небезпечні завдання, щоб вибратися з його пасток. Ймовірно, ви бачили хоча б одну частину серії "Пила", та ніколи не буде зайвим згадати класику жанру)

"Королівська битва", 2000

Кадр з фільму "Королівська битва" / Фото: YouTube

Японська антиутопічна історія про виживання розгортається в світі, де уряд створює програму під назвою "Королівська битва". Її учасники – учні середньої школи Шіроіва. Вони ізольовані на острові, який стає справжньою ареною для боротьби. В кінці вижити може тільки один.

"Платформа", 2019

Кадр з фільму "Платформа" / Фото: YouTube

Японський фільм, дія якого розгортається в багатоповерховій в'язниці, де на кожному "поверсі" знаходяться по двоє ув'язнених.

У центрі вежі знаходиться шахта, нею доставляється їжа. Та до нижніх ярусів вони ніколи не доходить, через що в'язні вмирають від голоду або стають канібалами.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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