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Емілі в Парижі: короткий переказ 1 сезону перед прем'єрою нового

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 16:50
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Прем'єра другого сезону серіалу "Емілі у Парижі" від Netflix відбудеться 22 грудня. Дивіться трейлер
Про що перший сезон серіалу "Емілі в Парижі"
Про що перший сезон серіалу "Емілі в Парижі" / Фото: Netflix

Bonjour! У листопаді вийшов трейлер другого сезону найпопулярнішого на Netflix комедійного і романтичного серіалу "Емілі у Парижі".

Судячи з ролику, події починаються там, де закінчився перший сезон, коли Емілі намагалася дати раду своєму сусідові Габріелю, який зустрічається з її подругою Каміллою.

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"Емілі в Парижі" 2 сезон трейлер дивитись онлайн:

Та перед тим, як дивитись другий сезон, треба згадати, з чого все почалося!

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Емілі прилітає до Парижу і її життя змінюється

Емілі Купер (Лілі Коллінз) по роботі прилітає з Чикаго до найромантичнішого міста на планеті. Інфлюєнсерку на новому місці ніхто не сприймає, ба більше, ексцентричні французи влаштовують дівчині війну.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі"
Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" / Фото: Netflix

Ситуація сягає апогею, коли Емілі ледь не зриває співпрацю компанії з модельєром П'єром Кадо (Жан-Крістоф Буве). І хоча в результаті американку ненадовго звільняють, їй вдається все залагодити і здобути прихильність до негативно налаштованої до Емілі жінкою-босом – Сільві. Ви ж не забули, що в серіалі працюють усі кліше? :)

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Про кохання

У США в Емілі залишився бойфренд, який не тільки не захотів до неї прилетіти, а й вирішив, що їм потрібно розлучитися. Вбита горем, та не зламана, Емілі, крім вирішення робочих проблем, встигає сходити на кілька побачень, а також познайомитися з красенем-сусідом Габріелем (Лукас Браво), в якого потім закохується.

Емілі закохується в сусіда Габріеля
Емілі закохується в сусіда Габріеля / Фото: Netflix

Та виявляється, що Габріель – бойфренд нової подруги Емілі – Камілли. У дівчат швидко зав'язалися дуже теплі стосунки і головну героїню мучать почуття.

Емілі закохана у бойфренда Камілли

Внаслідок спроб Емілі відсторонитися від Габріеля, у неї зав'язується роман із племінником П'єра Матьє Кадо (Шарль Мартінс), і вони планують разом провести відпустку. Але незабаром Емілі дізнається, що Габріель їде з Парижа, щоб відкрити власний ресторан, а ще розлучається з Каміллою.

Габріель, Камілла та Емілі
Габріель, Камілла та Емілі / Фото: Netflix

Дівчина поспішає до ресторану Габріеля та зізнається йому у своїх почуттях. Вони цілуються та проводять ніч разом. Наступного дня Емілі стає відомо, що Габріель залишається в Парижі і ресторан, в якому він працював, тепер належить йому. У той же час вона отримує повідомлення від Камілли, в якому говориться, що вона хоче поговорити.

А що далі?

Про це ми дізнаємося у новому сезоні "Емілі в Парижі". Судячи з трейлеру, дівчина вирішила зосередитись на роботі маркетингової фірми Savoir, а також на новому хлопцеві, якого вона зустрічає на уроках французької.

Кадр із нового сезону "Емілі в Парижі"
Кадр із нового сезону "Емілі в Парижі" / Фото: Netflix

Раніше я була такою рішучою, та відколи я переїхала до Парижу, моє життя було просто хаотичним, драматичним і складним! – вигукує Емілі Купер у відео.

Сподіваємось, її справи налагодяться!

Читайте також: чому серіал "Емілі в Парижі" став популярним в Україні.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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