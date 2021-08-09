Ця дівчина знову читатиме думки людей через пісні

Творці шоу вели переговори про продовження проєкту зі стрімінговим сервісом Peacock, але угода зірвалася. У результаті було вирішено, що продовжить фільмування платформа Roku. На кінець 2021 роки вже запланована прем'єра 2-годинного повнометражного фільму.
В очікуванні продовження цього комедійно-музичного серіалу, можна подивитися перші два його сезони на сервісі OLL.TV.
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За сюжетом, під час МРТ головного мозку Зої Харріс (Джейн Леві) відбувається землетрус, апарат дає збій і дівчина виявляє у себе здатність чути думки та бажання людей, але незвичайним способом: у вигляді пісень або музичних номерів. Цей дивний і несподіваний дар перетворює життя Зої в справжній мюзикл.
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