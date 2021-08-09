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Ця дівчина знову читатиме думки людей через пісні

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
9 серпня, 17:23
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"Незвичайний плейлист Зої" – комедійний серіал, який вийшов у 2020 році, був закритий телеканалом NBC після другого сезону. Однак для глядачів готують дещо особливе
Кадр із серіалу «Незвичайний плейлист Зої»
Кадр із серіалу «Незвичайний плейлист Зої» / Фото: NBC

Творці шоу вели переговори про продовження проєкту зі стрімінговим сервісом Peacock, але угода зірвалася. У результаті було вирішено, що продовжить фільмування платформа Roku. На кінець 2021 роки вже запланована прем'єра 2-годинного повнометражного фільму.

В очікуванні продовження цього комедійно-музичного серіалу, можна подивитися перші два його сезони на сервісі OLL.TV.

"Незвичайний плейлист Зої"
"Незвичайний плейлист Зої" / Фото: themoviedb.org

В тренді

За сюжетом, під час МРТ головного мозку Зої Харріс (Джейн Леві) відбувається землетрус, апарат дає збій і дівчина виявляє у себе здатність чути думки та бажання людей, але незвичайним способом: у вигляді пісень або музичних номерів. Цей дивний і несподіваний дар перетворює життя Зої в справжній мюзикл.

"Незвичайний плейлист Зої"
дивiться на olltv
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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Щось у мене помутніло в голові і 7 серпня 1998 року я пішла з цим хлопцем на побачення. Міцно шкодувала пару раз. Але в основному, раділа. Діти дуже класні. І, знаєте, що дивно, хлопець, за підсумком, став дуже класним

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