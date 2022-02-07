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Фільм українського режисера Олега Сенцова "Носоріг" купив Netflix

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 11:09
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Українську кримінальну драму "Носоріг" продали для показу у кількох країнах світу, а також для стрімінгового майданчика Netflix

Американська стрімінгова платформа, яка останні кілька років випускає феноменально успішні фільми, купила фільм українського режисера Олега Сенцова.

Кримінальна драма "Носоріг" тепер транслюватиметься у Великій Британії, Італії та інших країнах світу. Також картину покажуть у Франції на телеканалі ZDF/ARTE. Про це повідомив на своїй сторінці сам Олег Сенцов.

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В українських кінотеатрах покажуть новий повнометражний фільм відомого режисера. Прем'єру заплановано на 17 лютого 2022 року.

Прем'єри кримінальної драми чекали не один рік. Ще у 2012 році фільм став переможцем на пітчингу у Держкіно, а зйомки стартували ще вісім років тому – у 2013.

Причиною того, що фільм відклали став арешт Олега Сенцова у Росії, тоді українського режисера звинуватили у тероризмі на території Криму.

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Носоріг: короткий сюжет

В основу фільму лягли реальні події, що розгорталися у 1990-х в Україні. Головний герой фільму на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Раніше ми писали про те, що у лютому в прокат вийде фільм із Юрієм Ткачом та Оленою Кравець, які вже встигли розповісти, як здобули головні ролі у картині .

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Марія Коробова
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