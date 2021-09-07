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Говорить Україна перевірить на поліграфі п'ятьох підозрюваних у вбивстві школярки

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 вересня, 18:00
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В ексклюзивному випуску шоу з ведучим Олексієм Сухановим на телеканалі "Україна" журналісти проведуть власне розслідування загадкового вбивства 16-річної Вікторії з Кіровоградської області
Ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов
Ведучий ток-шоу «Говорить Україна» Олексій Суханов / Фото: пресслужба

Школярку після 4 днів пошуків знайшли задушеною і нібито згвалтованої в покинутому колодязі майже в центрі села. 14 серпня в 11 вечора Вікторія лягла спати, а через кілька годин батько і мачуха зрозуміли, що дівчина зникла. Батько підозрює у вбивстві дочки її друзів.

Чому дівчина таємно пішла з дому? Що в ту ніч зафіксували камери біля магазину, і який дивний запис знайшли в телефоні Віки після її похорону стане відомо в студії.

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Того вечора Віка прийшла додому приблизно о 22:00. Дівчина допомогла батькам по господарству, і потім пішла спати. Вночі її мачуха прокинулася від того, що заплакали молодші діти. Коли жінка зайшла до них – старшої Віки вже не було. Батьки почали їй дзвонити, але вона була вже "поза зоною". Тоді вирушили шукати дівчину до її подруги Анастасії. Вони часто разом гуляли, і Віка практично щодня приходила до неї.

Батьки сподівалися, що дочка з подружками випила пива і заснула, а вранці повернеться додому. Але вранці дівчина не з'явилася, і батько продовжив пошуки в селі, коли і це не принесло результату, він звернувся в поліцію.

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18 серпня школярку знайшли мертвою в колодязі. Офіційною причиною смерті назвали механічну асфіксію. Мачуха загиблої дівчини коментує це так:

"Без побиття" – нам так сказали в поліції. Але ми не віримо, тому що на трупі Віки були синці на ногах, свіжі подряпини. Нам не сказали, чи була Віка згвалтована. Але по селу ходять чутки, у кого є знайомі в поліції, Віку згвалтували.

Батько Вікторії підозрює у вбивстві її приятелів, з якими вона була останнім часом. За його словами, дівчина 14 серпня гуляла вдома у своєї подружки Насті, і вона могла піти саме до неї вночі. Там, за словами чоловіка, були: сама Настя з братом і своїм хлопцем. Вони можуть бути причетні до вбивства. Але поліцейські опитали їх та просто відпустили.

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Настя відкидає всі звинувачення і стверджує, що Вікторія не приходила до неї після десятої вечора:

У той день до мене приїхав мій хлопець Сергій. Ми сиділи втрьох і випивали: я, Сергій і подруга Оля, а ввечері прийшов мій двоюрідний брат. Віка періодично кілька разів заходила до нас в гості. Останній раз вона зайшла приблизно о 22:00. Вона була трохи напідпитку і говорила, що гуляла з хлопцями з сусіднього села і з колишнім хлопцем Владом.

За словами дівчини, Вікторія посиділа з ними десь півгодини. Потім їй подзвонили, і вона пішла додому. Більше Віку вона не бачила в той вечір.

Журналісти провели власне розслідування і опитали всіх, хто спілкувався з Вікторією в той вечір. Сусіди розповіли, що чули біля злощасного колодязя в ніч убивства. Чи все правда, зі сказаного друзями Вікторії? Хто з четвірки може бути причетний до вбивства Віки, і кого викриє детектор, глядачі телеканалу "Україна" дізнаються в середу.

Раніше Говорить Україна викрили страшні тортури в зразковою прийомну сім'ю .

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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