Хто увійшов до складу журі Одеського кінофестивалю-2021 – список

Міжнародне журі оцінюватиме фільми нинішнього Національного конкурсу Одеського кінофестивалю, який відкриється вже 14 серпня

Оголошено склад журі ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який раніше оголосив програму, в цьому році знову відбудеться в традиційному форматі офлайн. З 14 по 21 серпня в Одесі пройдуть покази найкращих світових і українських кінопрем'єр, а оцінювати фільми буде Міжнародне журі. Про це повідомила пресслужба ОМКФ.

До його складу увійшли: режисер Дар’я Жук (Білорусь), режисер Елі Ґраппе (Франція/Швейцарія), продюсер Жан-Шарль Леві (США), акторка Оксана Черкашина (Україна) та фестивальний менеджер Звіад Елізіані (Грузія).

Дебютний фільм "Кришталь" режисерки Дар'ї Жук подавали на "Оскар" від Білорусі вперше за 22 роки.

Фільм про українську гімнастку режисера Елі Ґраппе – "Ольга" – отримав премію в рамках "Тижня критики" на Каннському кінофестивалі за найкращий сценарій.

Продюсер Жан Шарль-Леві співфінансував ряд фільмів, в тому числі двох номінантів на премію "Оскар": "Далеко від раю" і "Претендент", а також був продюсером "Останнього найманця" для Netflix з Жаном-Клодом Ван Даммом у головній ролі.

Оксана Черкашина отримала премію кінокритиків "Кіноколо" за роль у фільмі Наталки Ворожбит "Погані дороги", прем'єра якого відбулася на Венеціанському фестивалі. Акторка також отримала приз за найкращу жіночу роль фестивалю "Божественна Комедія" в Кракові та головну акторську нагороду Всепольському конкурсу сучасного мистецтва.

Звіад Елізіані працює на Батумському артхаусному кінофестивалі (BIAFF) фестивальним менеджером. Крім організації фестивалю, він координував Кіношколу BIAFF (майстер-класи), організовував презентації грузинського кіно на кінофестивалях-партнерах BIAFF за кордоном (в США, Польщі, Німеччини та інших країнах).

Одеський міжнародний кінофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

Фільми Національної конкурсної програми також буде оцінювати журі FIPRESCI, до складу якого увійшли кінокритики Божидар Манов (Болгарія), Діана Мартиросян (Вірменія) і кінознавчиня Наталія Мусієнко (Україна).

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