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Хто увійшов до складу журі Одеського кінофестивалю-2021 – список

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
5 серпня, 14:30
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Міжнародне журі оцінюватиме фільми нинішнього Національного конкурсу Одеського кінофестивалю, який відкриється вже 14 серпня
Оголошено склад журі ОМКФ-2021
Оголошено склад журі ОМКФ-2021 / Фото: facebook.com/odesaiff

12-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який раніше оголосив програму, в цьому році знову відбудеться в традиційному форматі офлайн. З 14 по 21 серпня в Одесі пройдуть покази найкращих світових і українських кінопрем'єр, а оцінювати фільми буде Міжнародне журі. Про це повідомила пресслужба ОМКФ.

До його складу увійшли: режисер Дар’я Жук (Білорусь), режисер Елі Ґраппе (Франція/Швейцарія), продюсер Жан-Шарль Леві (США), акторка Оксана Черкашина (Україна) та фестивальний менеджер Звіад Елізіані (Грузія).

  • Дебютний фільм "Кришталь" режисерки Дар'ї Жук подавали на "Оскар" від Білорусі вперше за 22 роки.
  • Фільм про українську гімнастку режисера Елі Ґраппе – "Ольга" – отримав премію в рамках "Тижня критики" на Каннському кінофестивалі за найкращий сценарій.
  • Продюсер Жан Шарль-Леві співфінансував ряд фільмів, в тому числі двох номінантів на премію "Оскар": "Далеко від раю" і "Претендент", а також був продюсером "Останнього найманця" для Netflix з Жаном-Клодом Ван Даммом у головній ролі.
  • Оксана Черкашина отримала премію кінокритиків "Кіноколо" за роль у фільмі Наталки Ворожбит "Погані дороги", прем'єра якого відбулася на Венеціанському фестивалі. Акторка також отримала приз за найкращу жіночу роль фестивалю "Божественна Комедія" в Кракові та головну акторську нагороду Всепольському конкурсу сучасного мистецтва.
  • Звіад Елізіані працює на Батумському артхаусному кінофестивалі (BIAFF) фестивальним менеджером. Крім організації фестивалю, він координував Кіношколу BIAFF (майстер-класи), організовував презентації грузинського кіно на кінофестивалях-партнерах BIAFF за кордоном (в США, Польщі, Німеччини та інших країнах).

Одеський міжнародний кінофестиваль
Одеський міжнародний кінофестиваль / Фото: facebook.com/odesaiff

Фільми Національної конкурсної програми також буде оцінювати журі FIPRESCI, до складу якого увійшли кінокритики Божидар Манов (Болгарія), Діана Мартиросян (Вірменія) і кінознавчиня Наталія Мусієнко (Україна).

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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