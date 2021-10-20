На OLL.TV з'явилася рубрика для малюків

Сервіс OLL.TV продовжує розширювати контентне наповнення. Тепер це не тільки кращі канали та топові фільми, але і спеціальний розділ для самих маленьких

OLL.TV вводить розважальну рубрику для дітей

Рубрика myBabyTV подарує мамам і татам як мінімум півгодини вільного часу.

А для дітей цей час, коли їм не сумно, плюс вони непомітно вбирають щось корисне. Тут мультики з пізнавальним і навчальним контентом, з яким безпечно залишити малюків. Безпечно і корисно, – каже головний редактор OLL.TV Олексій Пономаренко.

У рубриці зібрано мультсеріали з короткими 15-хвилинними епізодами. Їх створюють фахівці каналу BabyTV. Це багатомовний міжнародний телеканал створений спеціально для дітей у віці до 4 років і їх батьків. Канал створений студією Fox Networks Group – дочірньої компанії The Walt Disney Company.

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Фото: сайт OLL.TV

Малюкам складно утримувати увагу на одній темі, тому вони різноманітні і швидко чергуються. Музика, літери, цифри, тварини, різні місця і ситуації. І все це без реклами. Повторюся, це безпечний контент, – пояснює Олексій Пономаренко.

Серед найпопулярніших – цикл "Голодний Генрі", де вічно голодний кіт в пошуках рецептів для своїх страв вивчає, як і де ростуть фрукти і овочі або як виробляються його улюблені продукти. Герой іншій серії, Чарлі, постійно відправляється в веселі пригоди, і разом з ним малюки вивчають цифри, алфавіт або знайомляться з геометричними фігурами. А разом з бегемотом, собакою і дівчинкою Софі з "Гіппа гіппа гей!" – розгадують головоломки і вирішують завдання.

Фото: сайт OLL.TV

MyBabyTV – лише частина дитячого розділу на OLL.TV. Крім цієї рубрики на платформі є популярні і улюблені в усьому світі мультфільми, фільми і серіали для дітей будь-якого віку: "Шрек", "Монстри на канікулах", "Фіксики", "Смурфіки", "Артур і мініпути", "Губка Боб в 3D" .

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