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На OLL.TV появилась рубрика для малышей

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
20 октября, 22:22
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Сервис OLL.TV продолжает расширять контентное наполнение. Теперь это не только лучшие каналы и топовые фильмы, но и специальный раздел для самых маленьких
OLL.TV вводит развлекательную рубрику для детей
OLL.TV вводит развлекательную рубрику для детей

Рубрика myBabyTV подарит мамам и папам как минимум полчаса свободного времени.

А для детей это время, когда им нескучно, плюс они незаметно впитывают что-то полезное. Здесь мультики с познавательным и обучающим контентом, с которым безопасно оставить малышей. Безопасно и полезно, – говорит главный редактор OLL.TV Алексей Пономаренко.

В рубрике собраны мультсериалы с короткими 15-минутными эпизодами. Их создают специалисты канала BabyTV. Это многоязычный международный телеканал создан специально для детей в возрасте до 4 лет и их родителей. Канал создан студией Fox Networks Group - дочерней компании The Walt Disney Company.

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Фото: сайт OLL.TV

Малышам сложно удерживать внимание на одной теме, поэтому они разнообразны и быстро чередуются. Музыка, буквы, цифры, животные, разные места и ситуации. И все это без рекламы. Повторюсь, это безопасный контент, – поясняет Алексей Пономаренко.

Среди самых популярных – цикл "Голодный Генри", где вечно голодный кот в поисках рецептов для своих блюд изучает, как и где растут фрукты и овощи или как производятся его любимые продукты. Герой другой серии, Чарли, постоянно отправляется в веселые приключения, и вместе с ним малыши изучают цифры, алфавит или знакомятся с геометрическими фигурами. А вместе с бегемотом, собакой и девочкой Софи из "Гіппа гіппа гей!" – разгадывают головоломки и решают задачки.

Фото: сайт OLL.TV

MyBabyTV – лишь часть детского раздела на OLL.TV. Кроме этой рубрики на платформе есть популярные и любимые во всем мире мультфильмы, фильмы и сериалы для детей любого возраста: "Шрек", "Монстры на каникулах", "Фиксики", "Смурфики", "Артур и минипуты", "Губка Боб в 3D".

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Марина Григоренко
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