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Netflix показали трейлер другого сезону Відьмака: кінець світу та ще більше небезпечних монстрів (відео)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
29 жовтня, 20:33
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Netflix випустив новий офіційний трейлер другого сезону довгоочікуваного серіалу "Відьмак" – фантастичної екранізації серії романів Анджея Сапковського з Генрі Кавіллом у головній ролі
/ Фото: twitter.com/witchernetflxtv

В опублікованому ролику з'явилися кілька величезних звірів та інших чарівних істот, з якими йому та його товаришам, юній підопічній принцесі Циріллі та іншим відьмакам, доведеться битися.

На початку трейлера Геральт пробирається брудним мілководдям. У наступному кадрі різко з'являється крилатий монстр, що стрімко наближається до могутнього відьмака здалеку. Літаюче чудовисько не показують великим планом – його можна побачити лише миттю, але помітно, що головний герой не дуже й стурбований його присутністю.

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Також варто відзначити, що творці постаралися для того, щоб вразити шанувальників декораціями масштабних локацій, таких як випалене поле битви та засніжений двір. Протягом усіх цих кадрів Геральт випиває та розмовляє зі своїм товаришем напівведмедем-напівлевом Нівелленом. Коли той згадує, що люди говорять про кінець, який наближається, Геральт відповідає своєму другу, що він пережив три передбачуваних апокаліпсисів. Звичайно, це означає, що відьмак не вірить у те, що світ скоро перестане існувати:

Я пережив три кінці світу. Це все нісенітниця, – каже головний герой у трейлері.

Ближче до кінця тизеру Геральт та принцеса Цирі борються з гігантським противником.

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Другий сезон "Відьмака" стартує на Nextflix 17 грудня цього року, майже через два роки після дебюту першого сезону.

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