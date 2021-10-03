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Нову колекцію Balenciaga показали в спецсерії Сімпсонів (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 10:38
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Десятихвилинний епізод культового мультсеріалу присвятили весняно-літній колекції 2022 року, вписавши її в зворушливу історію Гомера і Мардж
Новий епізод "Сімпсонів" присвятили модному будинку Balenciaga
Новий епізод "Сімпсонів" присвятили модному будинку Balenciaga / Фото: FOX

За сюжетом короткого епізоду "Сімпсонів", яких продовжено на 34-й сезон, Гомер Сімпсон вирішує подарувати своїй дружині Мардж розкішну сукню від французького бренду. Він відправляє лист на адресу модного будинку з проханням про допомогу і йому доставляють бажану коробку із вбранням.

Невдовзі дизайнер і креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія прилітає в Спінгфілд, щоб умовити його жителів взяти участь у його показі в Парижі.

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В спецсерії з'явилися такі відомі особистості, як Анна Вінтур, Карди Бі, Offset, Льюїс Хемілтон, Елліот Пейдж та Наомі Кемпбелл.

Дивіться новий епізод The Simpsons | Balenciaga онлайн:

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Раніше в Мережі обговорювали інший епізод "Сімпсонів" – в ньому знайшли вбрання віце-президента США Камали Гарріс на інавгурації. Цікаво, що серія вийшла 21 рік тому.

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У ній персонаж Ліза Сімпсон зображена у вигляді майбутньої голови держави. За сюжетом, її обирають після Дональда Трампа. Дівчинка стверджує, що адміністрація успадкувала від нього "досить велику фінансову кризу".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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