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Новий трейлер Бетмена присвятили Жінці-кішці (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 20:11
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DC Films та Warner Bros. Pictures опублікували новий трейлер фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном та Зої Кравіц у головних ролях
Опубліковано новий трейлер фільму "Бетмен" 2022
Опубліковано новий трейлер фільму "Бетмен" 2022 / Фото: YouTube

У майже трихвилинному ролику, який з'явився сьогодні у YouTube-каналі Warner Bros. Pictures, показали Брюса Вейна, якого зіграв Роберт Паттінсон, Селіну Кайл (Зої Кравіц) та ще декількох ключових персонажів.

Трейлер отримав назву "Летюча миша та кішка".

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Про що фільм "Бетмен"

За сюжетом мільярдер-затворник Брюс Вейн, він же Бетмен, спробує розправитися із Загадником, на якого натрапить під час свого розслідування справи про корупцію в рідному Готемі.

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Окрім Роберта Паттінсона та Зої Кравіц у фільмі також з'являться Пол Дано (Едвард Нештон), Джеффрі Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Пітер Сарсгаард (прокурор Джіл Колсон), Джеймі Лосон (кандидат у мери Готема Белла Реал), Енді Серкіс (Альфред), Колін Фаррелл (Освальд Кобблпот).

Фільм "Бетмен" вийде в кіно у березні 2022 року, а 19 квітня 2022 року з'явиться в сервісі HBO Max.

Зйомки картини проходили у Лондоні, Глазго, Ліверпулі. Команді Метта Рівза кілька разів переривали роботу через коронавірус. Також під час зйомок Роберт Паттінсон заразився COVID-19.

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Інна Петрова
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