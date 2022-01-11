Після скандалу з українкою серіал "Емілі в Парижі" продовжили на два сезони

Прем'єра другого сезону відбулася три тижні тому, а творці шоу вже оголосили про плани на третій та четвертий

Серіал "Емілі в Парижі" продовжили на два сезони / Фото: Netflix

Повідомлення про продовження "Emily in Paris", де показали українку-злодійку, з'явилося в офіційному Twitter-акаунті Netflix. Шанувальники шоу отримають одразу два нові сезони, та коли – поки що не повідомляється.

"Емілі в Парижі" продовжили на 3 та 4 сезони, – йдеться у пості.

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Emily in Paris has been renewed for Season 3 and Season 4! pic.twitter.com/3zqj36vmnO - Netflix (@netflix) January 10, 2022

Що за скандал з українкою?

У четвертій серії популярного серіалу від Netflix "Емілі в Парижі" з'явився новий персонаж – киянка Петра, яку зіграла акторка Дар'я Панченко.

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За сюжетом вона знайомиться з Емілі на курсах французької. Дівчата починають спілкуватися і Петра шокує головну героїню своєю "дикою" поведінкою.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі" / Фото: Netflix

Творці проєкту зобразили українку як вульгарно одягнену блондинку з клептоманією. В одному епізоді дівчата пішли разом на шопінг, де Петра запропонувала Емілі вкрасти речі з крамниці!

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Українська кіноакадемія не могла залишитися осторонь гучного скандалу – ось заява виконавчої директорки Анни Мачух.

Раніше ми розповідали про акторку, яка зіграла українку в серіалі "Емілі в Парижі".