Після скандалу з українкою серіал "Емілі в Парижі" продовжили на два сезони

Повідомлення про продовження "Emily in Paris", де показали українку-злодійку, з'явилося в офіційному Twitter-акаунті Netflix. Шанувальники шоу отримають одразу два нові сезони, та коли – поки що не повідомляється.

Emily in Paris has been renewed for Season 3 and Season 4! pic.twitter.com/3zqj36vmnO