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Неприпустима карикатура: скандал із "Емілі в Парижі" прокоментували в Українській кіноакадемії

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 17:36
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Українська кіноакадемія не могла залишитися осторонь гучного скандалу, що розгорнувся навколо серіалу "Емілі в Парижі" і образив українських глядачів
Анна Мачух прокоментувала скандал із "Емілі в Парижі"
Анна Мачух прокоментувала скандал із "Емілі в Парижі"

Виконавчий директор кіноакадемії Анна Мачух, яка нещодавно дала ексклюзивне інтерв'ю про номінації України на Оскар , висловила свою думку щодо скандального епізоду серіалу

За словами Анни, ситуація, коли у закордонному кіно українських персонажів показують як неосвічених злодіїв та маргіналів, на жаль, трапляється не вперше.

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Така карикатура на український народ неприпустима у світі, де панує епоха толерантності. У 2021 році, коли світ продовжує боротися зі стереотипами, ґендерною упередженістю, расизмом та іншими неприпустимими утисками, цей епізод виглядає, м'яко кажучи, дивно та неупереджено, – каже Анна Мачух.

Анна Мачух прокоментувала скандал із серіалом "Емілі в Парижі"
Анна Мачух прокоментувала скандал із серіалом "Емілі в Парижі" / Фото: прес-служба

Проте, Анна також зазначила, що змінити стереотипи, що склалися у світі, український народ має власними силами. Директор кіноакадемії запевняє, що в нашій країні є безліч талановитих людей, яких варто просувати на міжнародному рівні.

Наше завдання – налагоджувати міжнародне співробітництво, запроваджувати потужну культурну дипломатію. Тоді Україна займе належне місце у світі та перестане бути для міжнародної спільноти приводом для подібних неприпустимих карикатур, – коментує Анна Мачух.

До речі, про стереотипний образ українки в "Емілі в Парижі" вже висловилася і травести-діва Монро.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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