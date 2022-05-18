Роднянський зніме серіал про диктатуру Путіна та його прихід до влади в РФ

В основу сюжету серіалу ляже книга репортера Михайла Зигаря "Вся кремлівська рать"

Олександр Роднянський заявив, що він зніме серіал про Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні, Інстаграм Олександра Роднянського

Про плани зняти серіал про російського диктатора Олександр Роднянський, який підтримав Україну, розповів в інтерв'ю Variety. До речі, книга "Вся кремлівська рать" заснована на серії інтерв'ю з найближчим оточенням Путіна.

Серіал розповість про те, як скромний колишній офіцер КДБ став одним із найнебезпечніших політиків у світі, відкриє завісу над тим, що відбувається за стінами Кремля, і покаже, як діє Путін та його найближче оточення. Він розповість про події, які сформували образ російського президента на шляху до влади, віщуючи повномасштабне вторгнення Росії до України 24 лютого.

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Ситуація, коли доля Європи та нового світового порядку вирішується в режимі реального часу на полі бою за Україну, війну, яка вразила основи сучасного суспільства, і її розв'язала одна людина: Путін", — сказав Роднянський. Назвавши серіал російським "Картковим будиночком", Олександр додав: "Серіал розповість не лише про махінації різних гравців. За своєю суттю історія простежить еволюцію мислення Путіна.

Олександр Роднянський зніме серіал про Кремль та Володимира Путіна / Фото: AFP

Минулого року продюсерська компанія Роднянського AR Content підписала угоду з міжнародною онлайн-платформою Apple TV+ на виробництво серіалів.

Олександр Роднянський – радянський, український та російський режисер, продюсер та медіа-менеджер. Уродженець Києва. Засновник телеканалу "1+1". Очолював корпорацію "СТС Медіа". Чотирьохразовий номінант на премію "Оскар". Багаторазовий призер Канського кінофестивалю, володар американської премії "Золотий глобус" та національної кінопремії Франції "Сезар".

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Нагадаємо, Олександр Роднянський жорстко розкритикував суспільство в РФ.