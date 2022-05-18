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Роднянський зніме серіал про диктатуру Путіна та його прихід до влади в РФ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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18 травня, 13:28
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В основу сюжету серіалу ляже книга репортера Михайла Зигаря "Вся кремлівська рать"
Олександр Роднянський заявив, що він зніме серіал про Путіна
Олександр Роднянський заявив, що він зніме серіал про Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні, Інстаграм Олександра Роднянського

Про плани зняти серіал про російського диктатора Олександр Роднянський, який підтримав Україну, розповів в інтерв'ю Variety. До речі, книга "Вся кремлівська рать" заснована на серії інтерв'ю з найближчим оточенням Путіна.

Серіал розповість про те, як скромний колишній офіцер КДБ став одним із найнебезпечніших політиків у світі, відкриє завісу над тим, що відбувається за стінами Кремля, і покаже, як діє Путін та його найближче оточення. Він розповість про події, які сформували образ російського президента на шляху до влади, віщуючи повномасштабне вторгнення Росії до України 24 лютого.

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Ситуація, коли доля Європи та нового світового порядку вирішується в режимі реального часу на полі бою за Україну, війну, яка вразила основи сучасного суспільства, і її розв'язала одна людина: Путін", — сказав Роднянський.

Назвавши серіал російським "Картковим будиночком", Олександр додав: "Серіал розповість не лише про махінації різних гравців. За своєю суттю історія простежить еволюцію мислення Путіна.

Олександр Роднянський зніме серіал про Кремль та Володимира Путіна
Олександр Роднянський зніме серіал про Кремль та Володимира Путіна / Фото: AFP

Минулого року продюсерська компанія Роднянського AR Content підписала угоду з міжнародною онлайн-платформою Apple TV+ на виробництво серіалів.

Олександр Роднянський – радянський, український та російський режисер, продюсер та медіа-менеджер. Уродженець Києва. Засновник телеканалу "1+1". Очолював корпорацію "СТС Медіа". Чотирьохразовий номінант на премію "Оскар". Багаторазовий призер Канського кінофестивалю, володар американської премії "Золотий глобус" та національної кінопремії Франції "Сезар".

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Нагадаємо, Олександр Роднянський жорстко розкритикував суспільство в РФ.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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