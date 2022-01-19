"Володар перстнів" повертається: вийшов перший тизер серіалу

Цю прем'єру чекають, мабуть, усі фанати всесвіту Братства обручки. Нарешті, шанувальники зможуть побачити перші кадри серіалу, щоправда, без головних героїв.

Вийшов тизер серіалу "Володар кілець" / Фото: скріншот

Слідом за фільмом "Гаррі Поттер 20 років по тому: Повернення в Гоґвортс" любителів кіно чекає ще одне повернення культового кіновселеного.

Компанія "Amazon Prime Video" випустила перший тизер до серіалу "Володар перстнів: Кільця влади".

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Про що буде "Володар перстнів: Кільця влади"?

Проект став приквелом серії фільмів "Володар кілець" та "Хоббіт". В основу сюжету ляже історія створення могутніх кілець всевладдя. На глядачів чекають масштабні битви за владу та магія у стилі минулих частин.

Але головним секретом серіалу залишаються його герої. Творці до останнього намагаються тримати інтригу та не розповідають, які персонажі з'являться у новій частині улюбленої історії.

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Стало відомо, що у проекті візьмуть участь такі актори як Ленні Генрі, Назанін Боніаді, Роберт Арамайо та інші.

Чи побачать глядачі давно знайомих героїв культової саги теж поки що неясно, але фанати сподівається на краще і чекають на повернення у світ Толкіна.

Коли вийде серіал?

Як повідомляють творці, прем'єра серіалу відбудеться 2 вересня 2022 року на платформі Amazon Prime Video.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що американські продюсери заявили, що знімуть новий серіал-приквел про всесвіт Гаррі Поттера, де мати чарівника буде трансгендерною жінкою .