Вийшов повноцінний трейлер Harry Potter 20th Anniversary з Герміоною, Драко, Візлі та іншими (відео)

Стримуйте сльози, зараз буде дуже емоційно! У YouTube-каналі HBO Max опубліковано повний трейлер повернення магів і чарівників у Гоґвортс – Harry Potter 20th Anniversary.
Ролик починається з Емми Вотсон (Герміона Грейнджер), яка спочатку з'являється на платформі 9¾, а потім – у залі школи магії, де зустрічає Тома Фелтона (Драко Мелфой) і вони обіймаються.
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У трейлері також можна побачити Деніела Редкліффа (Гаррі Поттер), Руперта Грінта (Рон Візлі), Меттью Льюїса (Невілл Долгопупс), Рейфа Файнса (Волан-де-Морт), Гелену Бонем Картер (Белатріса Лестрейндж) та інших.
Що покажуть у спецвипуску до 20-річчя "Гаррі Поттера"
Каст збереться у спеціально відтворених локаціях, як і в оригінальних фільмах, щоб розповісти про те, як знімали "поттеріану", поділитися зворушливими спогадами, і, звичайно ж, порадувати всіх фанатів всесвіту Гаррі Поттера.
Джоан Роулінг (авторка книг про Гаррі Поттера), до речі, не запросили до участі в проєкті через її скандальні висловлювання про трансгендерів. При цьому автори Harry Potter 20th Anniversary обіцяють показати архівні фото/відео за участю письменниці.
Спецвипуск "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу" вийде опівночі та 1 січня 2022 року на каналі HBO Max.
Раніше повідомлялося, що трансгендери влаштували Джоан Роулінг нову хвилю хейту в Мережі.