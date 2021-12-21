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Вийшов повноцінний трейлер Harry Potter 20th Anniversary з Герміоною, Драко, Візлі та іншими (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 09:34
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Спецвипуск до 20-річчя "Гаррі Поттера" можна буде подивитися вже 1 січня 2022 року
Вийшов повноцінний трейлер реюніону "Гаррі Поттера"
Вийшов повноцінний трейлер реюніону "Гаррі Поттера" / Фото: Скриншот из YouTube/HBO

Стримуйте сльози, зараз буде дуже емоційно! У YouTube-каналі HBO Max опубліковано повний трейлер повернення магів і чарівників у Гоґвортс – Harry Potter 20th Anniversary.

Ролик починається з Емми Вотсон (Герміона Грейнджер), яка спочатку з'являється на платформі 9¾, а потім – у залі школи магії, де зустрічає Тома Фелтона (Драко Мелфой) і вони обіймаються.

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У трейлері також можна побачити Деніела Редкліффа (Гаррі Поттер), Руперта Грінта (Рон Візлі), Меттью Льюїса (Невілл Долгопупс), Рейфа Файнса (Волан-де-Морт), Гелену Бонем Картер (Белатріса Лестрейндж) та інших.

Що покажуть у спецвипуску до 20-річчя "Гаррі Поттера"

Каст збереться у спеціально відтворених локаціях, як і в оригінальних фільмах, щоб розповісти про те, як знімали "поттеріану", поділитися зворушливими спогадами, і, звичайно ж, порадувати всіх фанатів всесвіту Гаррі Поттера.

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Каст "Гаррі Поттера" у спецепізоді
Каст "Гаррі Поттера" у спецепізоді / Фото: Скриншот из YouTube/HBO

Джоан Роулінг (авторка книг про Гаррі Поттера), до речі, не запросили до участі в проєкті через її скандальні висловлювання про трансгендерів. При цьому автори Harry Potter 20th Anniversary обіцяють показати архівні фото/відео за участю письменниці.

Спецвипуск "20-річчя Гаррі Поттера: повернення до Гоґвортсу" вийде опівночі та 1 січня 2022 року на каналі HBO Max.

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Раніше повідомлялося, що трансгендери влаштували Джоан Роулінг нову хвилю хейту в Мережі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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