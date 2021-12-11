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Захоплює з перших хвилин – чому варто подивитися прем'єру серіалу "Зломовчання" із Ксенією Мішиною?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 13:24
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Довгоочікувана прем'єра серіалу відбулася 10 грудня. Глядачі мають відкрити для себе складну історію, яка не залишить байдужим нікого
Прем'єра серіалу "Зломовчання"
Прем'єра серіалу "Зломовчання" / Фото: oll.tv

Перша серія "Зломовчання" з'явилася в ексклюзивному доступі на стрімінговій платформі OLL.TV . У ній глядачі познайомляться із головними героями фільму.

Я вже встигла подивитися пілот "Зломовчання" і готова запевнити вас, чи буде морально непросто, адже в серіалі піднімається дуже гостра тема, але дуже цікаво. Детектив із елементами драми захоплює з перших хвилин .

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Про що перша серія "Зломовчання"?

У хорватському місті Осієк починається несподівана серія смертей . Невідомий чоловік із дивною поведінкою (припускаю, що його історію ми ще дізнаємось) випадково знаходить біля річки тіло вагітної 15-річної дівчинки.

В цей же час у Києві у бізнес-леді та голови молодіжного фонду Ольги Романченко (Ксенія Мішина) зникає племінниця-підліток . Вже кілька днів від 15-річної дівчинки немає жодних новин. Стривожена Ольга, побоюючись надмірної уваги преси, починає самостійні пошуки зниклої племінниці.

Ксенія Мішина із Віктором Сарайкіним.
Ксенія Мішина із Віктором Сарайкіним. / Фото: пресслужба

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Головною версією поліції Осієка залишається самогубство , але тільки один з детективів вважає, що в смерті дівчини може бути замішаний ще хтось. Також вважає і місцевий журналіст, який хоче самостійно розслідувати злочин та зробити сенсаційний матеріал.

Телефонний дзвінок від подруги загиблої підтверджує теорію про вбивство. Дівчина знає, що могло статися з подругою ... але незабаром і її тіло знаходять біля річки .

Сериал "Зломовчання"
Сериал "Зломовчання" / Фото: пресслужба

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Що особливого у серіалі "Зломовчання"?

Головна особливість серіалу в тому, що він заснований на реальних подіях . Ми з вами часто читаємо у ЗМІ якісь новини про сексуальне рабство, торгівлю людьми тощо. Але погодьтеся, іноді до кінця не розуміє, що відбувається насправді.

Серіал "Зломовчання" зсередини розкриває всю корумповану систему та в деталях показує небезпечну схему сексуального рабства у Східній Європі.

Не дивуйтеся, якщо почуєте від героїв нецензурну лексику та міцні слівця. І, на мою думку, це добре, тому що життєво і максимально наближено до реальності.

Сюжет серіалу спирається на реальне розслідування сексзлочинів.
Сюжет серіалу спирається на реальне розслідування сексзлочинів. / Фото: пресслужба

Чому варто подивитися?

Насправді відповідь проста – це актуально. Теми насильства, залежності та сексуальних домагань гостро стоять у суспільстві. Якщо ви думаєте, що ніяк не можете бути причетними до цього, то подивіться на ситуацію з боку серіалу і ваша думка зміниться.

Злободенно, чесно, соціально важливо і, головне, про те, про що не можна мовчати . Дивіться прем’єру вже зараз!

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Марія Коробова
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