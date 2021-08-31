24 роки без неї. Згадуємо бунтарку і ікону стилю Леді Ді в 10 фотографіях

Нещодавно ми розповіли, хто з членів королівської сім'ї був для Діани прикладом, а сьогодні, в річницю її смерті, пропонуємо згадати, якою була Леді Ді.
Ми зібрали 10 фотографій, які розкривають особистість Діани – вона була стильною, веселою, милосердною, доброю, трохи бунтаркою, сміливою, зухвалою і сексуальною. За своє коротке життя вона встигла стати улюбленицею не тільки британців, але і мільйонів інших людей по всьому світу.
Це фото було зроблено в жовтні 1985 року. На знімку фотограф відобразив момент, коли 25-річна принцеса Діана грає зі своїм старшим сином, принцом Вільямом, в його ігровій кімнаті в Кенсингтонському палаці.
Кадр був зроблений в 1991 році, коли Леді Ді наперекір усім королівським традиціям в черговий раз взяла участь в шкільному "Забігу мам" під час спортивного дня в школі принца Вільяма. Діана ніколи не боялася здатися смішною, забавною або незграбною.
Діана любила своїх синів, нехай навіть не завжди їй вдавалося приділяти їм стільки часу, скільки хотілося б. Це фото було зроблено в 1992 році. На знімку Діана і принц Гаррі спускаються гіркою в парку розваг Thorpe Park Resort.
Ще одна мила і зворушлива фотографія принцеси Діани з принцом Гаррі, зроблена в 1987 році.
Цікаво, як в дитинстві виглядала принцеса Діана? А ось як! Кадр нещодавно був опублікований на сторінці рідного брата Діани, Чарльза Спенсера.
Ще одне архівне фото Діани. На знімку Леді Ді зображена разом із братом.
Багато хто захоплювався і досі продовжує захоплюватися елегантним і романтичним стилем Леді Ді. На фото Діана сидить на сходинках свого будинку, Хайгроув Хаус, в Даутоні, Глостершир. Фото було зроблено 18 липня 1986 року.
Принцесу Діану багато хто називав "королевою людських сердець". Вона часто брала участь в різних благодійних місіях і миротворчих ініціативах. Фото було зроблено в Анголі в 1997 році. Діана відвідала центр допомоги постраждалим у громадянській війні.
Це фото лише нещодавно опублікував один зі старих друзів Леді Ді – Джанкарло Джаметті, італійський бізнесмен і співзасновник модного дому Valentino.
На фото разом з Діаною позує Джанкарло, а також Кирило, принц Преславсьий (також відомий як Кирило Саксен-Кобургсьский), син Симеона Борисова фон Саксен-Кобург-Гота, останнього правлячого царя Болгарії, прем'єр-міністра Болгарії з 2001 по 2005 роки.
А ось ще одне фото принцеси на яхті. Молода, красива і радісна принцеса Діана. Знімок був зроблений в липні 1997 року, за місяць до загибелі ...
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