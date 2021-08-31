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24 роки без неї. Згадуємо бунтарку і ікону стилю Леді Ді в 10 фотографіях

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
31 серпня, 16:07
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Сьогодні, 31 серпня, світ сумує, як і 24 роки тому, коли в автокатастрофі загинула королева людських сердець, мати принців Вільяма і Чарльза, легендарна принцеса Діана
Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 24 роки. Згадуємо, якою вона була за життя
Принцеса Діана загинула в автокатастрофі 24 роки. Згадуємо, якою вона була за життя / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно ми розповіли, хто з членів королівської сім'ї був для Діани прикладом, а сьогодні, в річницю її смерті, пропонуємо згадати, якою була Леді Ді.

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Ми зібрали 10 фотографій, які розкривають особистість Діани – вона була стильною, веселою, милосердною, доброю, трохи бунтаркою, сміливою, зухвалою і сексуальною. За своє коротке життя вона встигла стати улюбленицею не тільки британців, але і мільйонів інших людей по всьому світу.

Це фото було зроблено в жовтні 1985 року. На знімку фотограф відобразив момент, коли 25-річна принцеса Діана грає зі своїм старшим сином, принцом Вільямом, в його ігровій кімнаті в Кенсингтонському палаці.

Принцеса Діана і принц Вільям
Принцеса Діана і принц Вільям / Фото: Getty Images

Кадр був зроблений в 1991 році, коли Леді Ді наперекір усім королівським традиціям в черговий раз взяла участь в шкільному "Забігу мам" під час спортивного дня в школі принца Вільяма. Діана ніколи не боялася здатися смішною, забавною або незграбною.

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Принцеса Діана бере участь в забігу
Принцеса Діана бере участь в забігу / Фото: Getty Images

Діана любила своїх синів, нехай навіть не завжди їй вдавалося приділяти їм стільки часу, скільки хотілося б. Це фото було зроблено в 1992 році. На знімку Діана і принц Гаррі спускаються гіркою в парку розваг Thorpe Park Resort.

Принцеса Діана c принцом Гаррі в Thorpe Park Resort. 1992 рік
Принцеса Діана c принцом Гаррі в Thorpe Park Resort. 1992 рік / Фото: Getty Images

Ще одна мила і зворушлива фотографія принцеси Діани з принцом Гаррі, зроблена в 1987 році.

Принцеса Діана і принц Гаррі, 1987 рік
Принцеса Діана і принц Гаррі, 1987 рік / Фото: Getty Images

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Цікаво, як в дитинстві виглядала принцеса Діана? А ось як! Кадр нещодавно був опублікований на сторінці рідного брата Діани, Чарльза Спенсера.

Принцеса Діана в дитинстві
Принцеса Діана в дитинстві / Фото: instagram.com/althorphouse

Ще одне архівне фото Діани. На знімку Леді Ді зображена разом із братом.

Принцеса Діана і її брат Чарльз Спенсер
Принцеса Діана і її брат Чарльз Спенсер / Фото: instagram.com/royalcollectiontrust

Багато хто захоплювався і досі продовжує захоплюватися елегантним і романтичним стилем Леді Ді. На фото Діана сидить на сходинках свого будинку, Хайгроув Хаус, в Даутоні, Глостершир. Фото було зроблено 18 липня 1986 року.

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Принцеса Діана
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцесу Діану багато хто називав "королевою людських сердець". Вона часто брала участь в різних благодійних місіях і миротворчих ініціативах. Фото було зроблено в Анголі в 1997 році. Діана відвідала центр допомоги постраждалим у громадянській війні.

Принцеса Діана в Анголі, 1997 рік
Принцеса Діана в Анголі, 1997 рік / Фото: Getty Images

Це фото лише нещодавно опублікував один зі старих друзів Леді Ді – Джанкарло Джаметті, італійський бізнесмен і співзасновник модного дому Valentino.

На фото разом з Діаною позує Джанкарло, а також Кирило, принц Преславсьий (також відомий як Кирило Саксен-Кобургсьский), син Симеона Борисова фон Саксен-Кобург-Гота, останнього правлячого царя Болгарії, прем'єр-міністра Болгарії з 2001 по 2005 роки.

Принцеса Діана в компанії друзів
Принцеса Діана в компанії друзів / Фото: instagram.com/giancarlogiammetti

А ось ще одне фото принцеси на яхті. Молода, красива і радісна принцеса Діана. Знімок був зроблений в липні 1997 року, за місяць до загибелі ...

Принцеса Діана за місяць до загибелі, 1997 рік
Принцеса Діана за місяць до загибелі, 1997 рік / Фото: Getty Images

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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