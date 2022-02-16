Королева Єлизавета випустить аромат для собак: пахне "прогулянками узбережжям"

Єлизавета II здивувала заявою – тепер королева займатиметься виробництвом парфуму для чотириногих улюбленців. Аромат "прогулянок узбережжям" для собак незабаром з'явиться у продажу

Королева Єлизавета випускатиме аромат для собак / Фото: Getty Images

Всім відомо, що королева Великобританії дуже любить свійських вихованців, а особливо собак. З моменту коронації у неї було тридцять собак породи корги та дорги (суміш такси та корги).

Видання The Sun повідомило, що зараз королева займається створенням аромату для вихованців The Happy Hounds Dog Cologne. Парфуми пахнуть "багатим мускусним ароматом з цитрусовими нотками бергамота". На флаконі аромату буде розташована королівська емблема.

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Королівський парфум для собак

Придбати парфум туристи зможуть за 9,99 фунта стерлінгів у сувенірному магазині маєтку королеви у Сандрінгемі, Норфолк.

Це не єдиний товар у магазині для собак. Туристи вже давно можуть купити подарунковий набір для свого пухнастика Sandringham Happy Hound Gift Box, в нього входять ароматичний шампунь і особливі іграшки для вихованців.

Зараз у самого глави монархії живуть два дорги та один кокер-спаніель. У 2015 році стало відомо, що Єлизавета II перестала розводити корги, тому що не хоче, щоб ті залишалися після її смерті.

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Королева Єлизавета з вихованцем/Getty Images

Раніше, на честь платинового ювілею правління Єлизавети II, ми писали про те, як змінилася королева Великобританії за роки правління .