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Королева Елизавета выпустит аромат для собак: будет пахнуть "прогулками по побережью"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 15:37
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Елизавета II удивила заявлением – теперь королева будет заниматься производством парфюма для четвероногих любимчиков. Аромат "прогулок по побережью" для собак совсем скоро появится в продаже
Королева Елизавета будет выпускать аромат для собак
Королева Елизавета будет выпускать аромат для собак / Фото: Getty Images

Всем известно, что королева Великобритании очень любит домашних питомцев, а особенно собак. С момента коронации у нее было тридцать собак породы корги и дорги (смесь таксы и корги).

Издание The Sun сообщило, что сейчас королева занимается созданием аромата для питомцев The Happy Hounds Dog Cologne. Парфюм будет пахнуть "богатым мускусным ароматом с цитрусовыми нотками бергамота". На флаконе аромата будет находится королевская эмблема.

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Королевский парфюм для собак

Приобрести парфюм туристы смогут за 9,99 фунта стерлингов в сувенирном магазине поместья королевы в Сандрингеме, Норфолк.

Стоит отметить, что это не единственный товар в магазине для собак. Туристы уже давно могут купить подарочный набор для своего пушистика Sandringham Happy Hound Gift Box, в него входят ароматический шампунь и особые игрушки для питомцев.

Сейчас у самой главы монархии живут два дорги и один кокер-спаниель. В 2015 году стало известно, что Елизавета II перестала разводить корги, так как не хочет, чтобы те оставались после ее смерти.

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Королева Елизавета с питомцем/Getty Images

Ранее, в честь платинового юбилея правления Елизаветы II, мы писали о том, как изменилась королева Великобритании за годы правления.

Мария Коробова
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