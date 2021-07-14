Хрестини дочки Меган Маркл і принца Гаррі визначать cтосунки пари з королівською родиною

Меган Маркл і принц Гаррі на початку червня стали батьками вдруге . Королівська родина привітала герцогів Сассекських з народженнями дочки Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор. За інформацією ЗМІ скоро може відбутися хрестини дочки Меган Маркл і принца Гаррі. На думку королівського експерта Даніели Елсер, ця подія може вплинути на стосунки пари з королівською родиною. Про це пише Daily Express.
Якщо герцоги Сассекські приймуть рішення хрестити Лілібет восени під час свого візиту в Лондона, то це буде розцінено як крок до примирення. Якщо ж хрестити доньку пара буде в США, то вони можуть остаточно зіпсувати стосунки з королівською родиною.
"Рішення хрестити Лілібет в США, далеко від королеви, яка відмовилася від міжнародних поїздок, стане знаком остаточного розриву з сім'єю", – розповіла експертка.
Не виключено, що принц Гаррі і Меган Маркл не стануть афішувати хрестини доньки. Але і це може бути розцінено як неповагу до королеви.
Нагадаємо, нещодавно Опра Уїнфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі.
Чи є шанс на примирення королівської сім'ї і Меган Маркл – дивіться в сюжеті:
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