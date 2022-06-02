Не заради возз'єднання сім'ї: навіщо Меган Маркл приїхала на ювілей королеви?

Приїзд принца Гаррі та його дружини Меган Маркл до Лондона на честь свята королеви дуже важлива подія для всієї родини. Незважаючи на те, що експерти вважають, що герцоги Сассекські зіллються з натовпом, поза увагою публіки вони точно не залишаться.
Та й Меган Маркл не готова миритися з роллю сірої мишки. Подейкують, що герцогиня має власні плани на відвідування Лондона і вони не пов'язані з примиренням з королівською сім'єю.
Я думаю, що ми маємо бути стурбовані тим, що вона використовує візит до Великобританії на Платиновий ювілей як рекламний захід для себе та своїх ділових інтересів, – заявив в інтерв'ю Express екс-радник Маргарет Тетчер Найл Гардінер.
У Букенгемському палаці справді побоюються, що Маркл знову скористається поблажливістю королеви Єлизавети і "видасть" чергове шоу проти королівської родини. Більше того, експерти не відкидають, що герцогиня переслідує і політичні цілі.
Королева – дуже великодушна людина, яка хоче обійняти всю сім'ю, і це відображення її духу грації та її великодушності. Але реальність така, що Меган Маркл має історію нападок на монархію і підрив британської королівської сім'ї, включаючи королеву. У неї є політичні амбіції, – додав Найл Гардінер.
Поки що політична кар'єра Меган Маркл не така очевидна, але її співпраця з Netflix насторожує. Нещодавно герцоги уклали договір з фірмою і мають намір створити свій документальний фільм, що дуже розлютило королеву.
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