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Не ради воссоединения семьи: зачем Меган Маркл приехала на юбилей королевы?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 июня, 13:52
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Герцогиня Сассекская имеет свои планы на предстоящие торжества в честь 70-летия правления королевы Елизаветы и они никак не связаны с воссоединением королевской семьи
Стали известны реальные причины визита Меган Маркл в Лондон
Стали известны реальные причины визита Меган Маркл в Лондон / Фото: Getty Images

Приезд принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Лондон в честь праздника королевы очень значимое событие для всей семьи. Несмотря на то, что эксперты считают, что герцоги Сассекские сольются с толпой, без внимания публики они точно не останутся.

Да и Меган Маркл не готова мириться с ролью серой мышки. Поговаривают, что у герцогини есть собственные планы на посещение Лондона и они не связаны с примирением с королевской семьей.

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Я думаю, что мы должны быть обеспокоены тем, что она использует визит в Великобританию на Платиновый юбилей как рекламное мероприятие для себя и своих деловых интересов, – заявил в интервью Express экс-советник Маргарет Тэтчер Найл Гардинер.

В Букенгемском дворце действительно опасаются того, что Маркл снова воспользуется снисхождением королевы Елизаветы и "выдаст" очередное шоу против королевской семьи. Более того, эксперты не исключают, что герцогиня преследует и политические цели.

Королева – очень великодушный человек, который хочет обнять всю семью, и это отражение ее духа грации и ее великодушия. Но реальность такова, что у Меган Маркл есть история нападок на монархию и подрыва британской королевской семьи, включая королеву. У нее явно есть политические амбиции, – добавил Найл Гардинер.

Пока политическая карьера Меган Маркл не так очевидна, но вот ее сотрудничество с Netflix настораживает. Не так давно герцоги заключили контракт с компанией и намерены создать свой документальный фильм, что очень разозлило королеву.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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