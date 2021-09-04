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Не тільки Гаррі: хто з королівських осіб відмовився від титулу і грошей заради кохання

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 вересня, 17:43
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Чотири реальні історії про те, як заради сімейного щастя і великої любові можна відмовитися від усіх привілеїв королівського життя
Королівські особи, які відмовилися від титулу заради любові
Королівські особи, які відмовилися від титулу заради любові / Фото: Getty Images, Скриншот из видео

Принцеса Японії Мако п'ять років потайки зустрічалася зі звичайним хлопцем Кеєм Комурою. А коли ховатися вже не стало сили, пара попросила благословіння у батьків Мако і заявила про заручини.

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Вперше про стосунки принцеси Мако – старшої племінниці імператора Японії – та Кея Камурі публічно заговорили в 2017 році. Союз молодят схвалили.

Кей Комура і принцеса Мако / Кадр з відео

Весілля довго відкладали, то через передачу влади, то через пандемію. Та любов пари не згасла. Заради шлюбу зі звичайним хлопцем Мако відмовилася від титулу і грошей – майже півтора мільйона доларів – подарунка від уряду.

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Сестра Мако – принцеса Аяко – також залишила імператорський палац, коли вийшла за менеджера судохідної компанії. Дівчина попрощалася з членами королівського двору в 2018 році.

Кей Моріта і принцеса Аяко

Історія знає випадки зречення заради кохання не тільки на сході, а й заході. Так, на початку 2000-х вибухнув скандал у Нідерландах, коли нині покійний принц Фрізо захотів одружитися на бізнес-вумен.

Мейбл Вісс Сміт і принц Фрізо одружилися в 2004 році
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Виявилося, що його обраниця – Мейбл Вісс Сміт – була колишньою коханкою ватажка найбільшого наркокартелю країни. Так Фрізо позбувся трону.

Втім, найгучніша історія за всі сталася у Великій Британії, коли принц Гаррі закохався в розведену акторку африканського походження – Меган Маркл.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл / Фото: Getty Images

У Лондоні закотили розкішне королівське весілля. Але потім Меган Маркл почала скаржитися на цькування з боку родичів чоловіка і заради коханої принц Гаррі відмовився від титулу, права на престол і військових нагород, взяв дружину і переїхав до США.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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