Чергове шоу? Меган Маркл та принц Гаррі можуть з'явитися у програмі про виживання

Відомий мандрівник-екстремал Беар Грился дуже сподівається на участь Меган Маркл та принца Гаррі у його шоу про виживання у дикій природі

Принца Гаррі і Меган Маркл запросили до шоу про виживання / Фото: Getty Images

Останнім часом всі тільки й говорять як про нові телевізійні проекти Меган Маркл та принца Гаррі. Нещодавно стало відомо, що герцоги Сассекські хочуть зняти шоу у стилі "Сімейство Кардаш'ян".

Тепер же британський мандрівник Беар Грілс, відомий за проектом "Вижити за всяку ціну", заявив в інтерв'ю. Еxpress, Що чекає на сім'ю принца і Меган у своїй програмі Running Wild.

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За задумом шоу, знаменитості разом з Гріллсом вирушають в екстремальну подорож, там зірок можуть чекати будь-які випробування – стрибки з парашутом, скелелазіння та сходження на вершини. У шоу вже брали участь Кейт Уінслет, Зак Ефрон, Кейт Хадсон та навіть Барак Обама.

Ми поки що нічого не анонсуємо, але цього року у нас, напевно, найпрекрасніші гості, з якими ми колись зустрічалися на шоу Running Wild, – натякнув на участь Сассексів мандрівник.

Він також зазначив, що участь Меган Маркл та принца Гаррі у шоу була б дуже доречною, адже пара активно займається охороною навколишнього середовища, а це дуже важлива тема для проекту.

До речі, раніше ми писали, що королівський палац рекомендує принцу Гаррі і Меган Маркл відмовитися від згадок про Єлизавету II у своєму документальному фільмі для Netflix.