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Меган Маркл та принц Гаррі знімуть реаліті-шоу в стилі "Сімейства Кардаш'ян"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 травня, 16:15
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Як з'ясувалось, герцоги Сассекські вже кілька місяців працюють над новим документальним серіалом про власне життя – "Вдома з герцогом та герцогинею"
Принц Гаррі та Меган Маркл знімуться в серіалі про себе
Принц Гаррі та Меган Маркл знімуться в серіалі про себе / Фото: Getty Images

Хоч і Netflix відмовився транслювати мультсеріал Меган Маркл про її дитинство "Перлина", але королівська сім'я уклала нову угоду з компанією на 100 мільйонів доларів для запуску нового проєкту.

Принц Гаррі та Меган Маркл вже чекають на операторів, які зніматимуть реаліті-шоу безпосередньо в їхньому особняку у Монтесіто, штат Каліфорнія, повідомляє Page Six.

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Втім, невідомо, чи дозволять герцоги Сассекські знімати своїх дітей – 3-річного Арчі та 11-місячну Лілібет.

Видання повідомляє, що відеооператори вже супроводжували подружжя під час їхнього візиту до Нью-Йорка у вересні 2021 року. Не виключення, що ці кадри також потраплять до документального шоу.

Також камери були присутні під час поїздки герцогів до Нідерландів, де вони відвідали спортивні змагання для колишніх військових – Invictus Games.

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Ймовірно, новий проєкт вже викликає побоювання у Букінгемському палаці, адже публіка може дізнатисьнові сенсаційні подробиці життя королівської сім'ї, про що раніше нікому не було відомо.

За даними інсайдера, Меган та Гаррі хочуть, аби шоу вийшло у наступному році.

Терміни все ще обговорюються, все висить у повітрі, – ділився інсайдер.

Водночас представники Netflix планують завершити зйомки до кінця року та презендувати серіал разом із довгоочікуваними мемуарами онука Єлизавети ІІ.

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Очікується, що у книзі принц розкриє усю правду про своє життя у королівській сім'ї. Також ходять чутки, що королева, принц Чарльз та принц Вільям шоковані намірами Гаррі вивернути своє життя навиворіт.

Тим часом королівські експерти стверджують, що потенційно скандальні та відверті мемуари можуть поставити жирну крапу в історії принца Гаррі та Букінгемського палацу.

До речі, королівський палац наполегливо рекомендує принцу Гаррі та Меган Маркл відмовитися від згадок про Єлизавету II у своєму документальному фільмі для Netflix.

Раніше ми повідомляли, що дружина сина принцеси Діани намагається "воскресити" свій лайфстайл блог The Tig, який вона активно вела до заручин з Гаррі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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