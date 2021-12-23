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Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали доньку на святковій листівці

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 16:57
В закладинки
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На новій святковій листівці зображено довгоочікувану першу фотографію доньки пари Лілібет Діани, яка народилася влітку, а також їхній підрослий син Арчі
Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали доньку
Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали доньку / Фото: Getty Images, instagram.com/people

На знімку видно, як Меган піднімає Лілі на руках, тоді як Гаррі разом із дворічним сином Арчі сидить поруч із ними.

Сімейний портрет був зроблений ще влітку у будинку пари у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. Королівську сім'ю зобразив фотограф Алексы Любомирський, який раніше фотографував їхнє весілля.

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Сім'я принца Гаррі та Меган Маркл оприлюднила вітальну листівку
Сім'я принца Гаррі та Меган Маркл оприлюднила вітальну листівку / Фото: instagram.com/people

Також Меган і Гаррі повідомили, що їхній фонд Archewell Foundation протягом зимових свят робитиме пожертвування різним організаціям, які "шанують і захищають сім'ї", включаючи Team Rubicon та Paid Leave for All.

В 2021 році наша донька Лілібет з'явилася на світ. Арчі зробив із нас "маму" і "тата", а Лілі зробила з нас сім'ю. В очікуванні 2022 року ми здійснили пожертвування від вашого імені в кілька організацій, які вшановують і захищають сім'ї – від переселених з Афганістану до американських, які потребують оплачуваної відпустки для догляду за дитиною, – говориться в повідомленні на листівці.

Випуск святкової листівки став для них традицією. У 2020 році на їхній карточці була зображена фотографія Арчі та двох собак. Знімок зробила мати Меган Дорія Регланд.

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/ Фото: instagram.com/people

Навіщо герцогам Сассекським потрібна офіційна листівка?

У Британії дуже багато охочих поспілкуватися з представниками королівської родини, хай навіть поштою! У період свят, особливо на Різдво та Великдень, люди надсилають тисячі листів до королівського палацу.

Кожне послання читають та перевіряють самі герцоги, а також їхні помічники. У відповідь Гаррі та Меган надсилають листівки зі своїми автографами та теплими побажаннями.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон разом з дітьми вже випустили офіційну листівку до Різдва – дивіться їх тепле сімейне фото.

Марина Григоренко
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